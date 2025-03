Pablo Laso: «Por momentos nos ha faltado un poco de energía física y mental»

Pablo Laso destacó la capacidad de su Baskonia de sobreponerse a la dura exigencia que le ha planteado el calendario. Dos días después de un ... exigente duelo contra el Bayern, a los azulgranas les tocó otro partido muy físico en el que le costó entrar. «Venimos de jugar el jueves y en muchos momentos del partido nos ha faltado un poco de energía física y mental. Hemos cometido errores muy absurdos, pero en el segundo tiempo sin hacer un gran partido hemos estado bastante sólidos. Hemos mejorado nuestra defensa», resumió sobre el choque.

Incidió especialmente en el esfuerzo defensivo de sus jugadores también para detener a la estrella rival, Alston. Porque si se fue con diecinueve puntos al descanso, solo anotó tres en la segunda parte. Cree que eso fue clave, tanto como la anotación de Howard. «Tadas y Chima han hecho un gran trabajo con Alston en el segundo tiempo», celebró. «Nuestra defensa ha sido mejor en la segunda parte, hemos sabido rebotear y llevar el ritmo. Era un partido importante», subrayó.

También habló del estado físico de Hall, fuera del partido tras llevarse un golpe. «Creo que es un golpe. Él quería ayudar, pero no lo he querido meter porque no lo veía, él estaba aturdido. Era absurdo arriesgarse a ponerlo. Vamos a ver cómo está durante la semana», aclaró.

El técnico visitante, Diego Ocampo, criticó el arbitraje. «No hemos sido capaces de adaptarnos a los agarrones. Ha sido una falta de respeto hacia Saint-Supery cómo le han pitado», denunció. Laso vio un arbitraje normal. «Creo que ellos tienen un estilo muy marcado. Es el equipo que más faltas hace de la liga».