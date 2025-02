Pablo Laso: «Lo importante era no distraernos con las protestas» El técnico azulgrana informa que Khalifa Diop tiene «las dos rodillas tocadas» y considera que para alcanzar el 'play in' deberán acabar con «16 o 17 victorias»

Iván Benito Viernes, 7 de febrero 2025, 23:14

Pablo Laso pregonó en rueda de prensa tener motivos para felicitar a sus jugadores. «Las semanas así son muy puñeteras. Lo llaman jornada doble, pero desde el jueves tendremos cinco partidos», declaró tras vencer al Maccabi «sin gasolina». «Los tres primeros cuartos han sido sólidos, pero hemos querido acabarlo antes de tiempo», lamentó tras enfrentarse ante un estilo de equipo que al Baskonia se le atraganta. «Juegan rápido y eso nos cuesta».

Pero hasta ahí llegaron las lamentaciones del técnico. «Parece que suena todo muy mal, pero estoy contento», afirmó. El vitoriano prefirió abstraerse de las protestas de la afición baskonista que marcaron las horas previas al salto inicial y después. «El clima no ha ayudado a hacer un mejor partido. Nos faltaba gente de animación, pero hemos hecho el trabajo de concienciar a los jugadores que lo importante era no distraernos. Hemos sabido abstraernos», celebraba.

Ya con once victorias en el casillero, se atrevió con los «cuentos de la lechera» para las ocho jornadas restantes. «Creemos que el play off estará en 18 o 19 triunfos y el play in en 16-17». El técnico es consciente del calendario que le queda por delante y de habrá duelos más importantes a nivel clasificatoria. «Quiero ganar al Efes y al Fenerbahce allí, pero puestos a elegir, mejor al Efes, que es rival directo», desgranó.

En el apartado individual, informó primero del estado de Khalifa Diop, sin minutos por segundo partido consecutivo. «En Mónaco se encontró dolorido. Fue un poco sorpresa pero si no estaba para jugar, pues no está. Tiene las dos rodillas tocadas, una un poco más, pero nada grave. No hay rotura de ligamentos. A ver si le recuperamos para el domingo», deseó sobre un jugador «importante que venía creciendo», definió.

Su puesto en la rotación lo ocupó Luka Samanic, que se llevó una pequeña bronca de Laso al descanso. «Rivero le ha cogido un rebote que era de solo uno contra uno. En defensa le cuesta más en el puesto de 'cinco', pero en ataque no tengo ningún problema con él», manifestó. Tampoco con un Markus Howard con el que no se sorprendió por haber anotado cinco triples. «Lo único que no me gusta es cuando cae en faltas porque me gusta tenerle en el campo. Pero nunca he tenido ningún problema con él ni siquiera defensivo si está concentrado en lo que tiene que hacer. Si lo hace, el equipo puede aceptar algún error».