Pablo Laso desgrana las desconexiones del Baskonia: «El individualismo nos pierde un poco»

Hace meses que Pablo Laso busca que el Baskonia sea un equipo más estable y regular tanto en el juego como en los resultados. «Que minimice los momentos malos», esos inevitables en un calendario de dos y tres partidos a la semana. Pero los «errores» se producen casi en cada partido, lo que priva a los azulgranas de contar con un mayor número de victorias.

«Somos un equipo de máximos muy buenos y mínimos muy malos. Esto me preocupa», insistía este miércoles el técnico en la rueda de prensa previa al partido ante el Zalgiris. Un rival con un estilo «muy diferente» y de mayor solidez que el de la escuadra vitoriana, acostumbrada a recibir grandes parciales en contra, como en sus dos últimos partidos, de los que luego cuesta tanto revertir. «El individualismo nos pierde un poco», reconoce el entrenador vitoriano, que ha puesto un ejemplo sencillo.

«Igual quieres individualmente arreglar algo y no vales. Si gotea el grifo de mi casa y lo quiero arreglar, mi mujer me dice que llame al fontanero. Pues esto es algo parecido. En muchos momentos debemos apoyarnos en el juego del equipo, no en el 'voy a arreglarlo yo'. Eso es pan para hoy y hambre para mañana», ha explicado un entrenador que, a tenor de los últimos resultados, no puede ocultar la importante del encuentro de mañana ante el Zalgiris y del domingo frente al Gran Canaria, un rival directo por el play off de la ACB.

«Esta semana está jodida, porque creo que tenemos que ganar los dos partidos para seguir teniendo opciones en las dos», ha expresado. «Si perdemos los dos, no estamos fuera. Pero estaría mucho más difícil», ha matizado. Aunque Laso es partidario de abonarse al partido a partido y no enfocarse más allá. «Pensar en el partido del domingo antes del del jueves sería un error», ha concluido.