Pablo Laso confía en igualar la serie: «Tenemos el viaje a Madrid preparado»

El Baskonia se agarra al 'factor Buesa' para alargar la serie ante el Madrid. Para posponer el inicio de las vacaciones. «Podemos quedarnos fuera, está claro. Pero creo que no», confía Pablo Laso el día antes al segundo partido de cuartos de final. «Somos un equipo que necesita ese empuje del público, lo ha necesitado todo el año. Ese apoyo va a ser importante», considera el técnico vitoriano, que asegura tener el presentimiento de lograr la victoria y volver a jugar el domingo en el Movistar Arena. «Tenemos el viaje preparado», expresa con una sonrisa cómplice.

Del primer partido, el pasado martes, saca dos conclusiones. La primera, la de ser consistentes y mantener la concentración, la viene verbalizando todo el curso. «Hay que ser constantes los 40 minutos porque en cuanto haces dos o tres cosas mal, el Madrid rápidamente encuentra las ventajas y igual esa superioridad que has tenido no eres capaz de plasmarla en el marcador», insiste. Además, reitera en no querer centrarse en las ninguna de las muchas individualidades de su exequipo.

«El otro día vimos un gran Tavares, nos hizo mucho daño no solamente por sus números en cuanto a rebotes y puntos sino también a las situaciones en el 'pick and roll'», reconoce. «En cambio nosotros la atacamos con jugadores abiertos que también le hicieron daño», puntualiza. «Igual mañana hace 50 puntos y 45 rebotes y ganamos», ironiza sobre la incidencia del caboverdiano dentro de un equipo repleto de estrellas. «No me obsesiona que ninguno de mi equipo que juegue bien. ¿Por qué me iba a obsesionar que cualquiera del otro equipo juegue bien?», cierra el tema.

El técnico se centra en su plantilla, con los trece integrantes a su disposición. «Están todos bien. Han entrenado todos con las molestias, como digo siempre de final de temporada, pero en principio todos bien», celebra aunque no se confía hasta el minutos antes del partido. «Nos ha pasado varias veces esta temporada, decir que están todos bien y resulta que mañana hay alguno que se levanta mal o lo que sea».

De esta forma, quiere centrarse en las cosas que pueden hacerle daño al Madrid a pesar de cometer muchas pérdidas de balón el otro día ambos equipos. «Los dos equipos perdimos muchos balones por encima de nuestras medias y que además creo que los dos equipos supimos sacar rédito de esa situación. Eso habla bien de las dos defensas, yo creo que los dos equipos defensivamente estuvimos bien», sostiene, sin saber si el partido tendrá el mismo guión. «No sé decir cómo va a ser, me encantaría, pero no sé decir. Pero hemos sabido adaptarnos durante la temporada a partidos muy abiertos, a partidos más cerrados, creo que eso habla bien del equipo», manifiesta.

Preguntado sobre la incidencia del arbitraje, Laso tiene su opinión, pero se la guarda. «No tengo mucho que comentar. Espero que sea lo mejor posible siempre y no me puedo parar a pensar lo que está bien y lo que está mal. Siempre pienso que el árbitro lo va a hacer lo mejor posible y lo que me preocupa es que el equipo mío lo haga lo mejor posible», se ciñe. Aunque sí deja una demanda a los colegiados. «Sí es verdad que hay algunas situaciones que lo único que pido es igualdad, eso lo aseguro, pero no soy una persona que piense mucho en el arbitraje», remacha.