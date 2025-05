Pablo Laso: «Hay que hacer muchas cosas bien para ganar sin acierto»

Iván Benito Sábado, 3 de mayo 2025, 22:18 | Actualizado 23:21h. Comenta Compartir

Pablo Laso calificó de «merecido» el triunfo del Baskonia sobre el Zaragoza. No sólo por haber dominado en el marcador durante casi todo el encuentro, ... aunque fuera con ventajas exiguas, sino porque el conjunto azulgrana se sobrepuso a su mala puntería. «Hemos hecho muchas cosas bien, y lo que no hemos tenido es acierto», resaltó el entrenador vitoriano, que se mostró «contento» por una victoria gracias a la que la escuadra azulgrana vuelve a ocupar un puesto entre los ocho mejores que no pisaba desde la jornada 25 del año pasado.

Noticia relacionada El Baskonia pone las cosas en su sitio y vuelve a ser equipo de play off «La sensación es de que si ganas un partido con un 5 de 28 en triples has tenido que hacer las cosas bien; en la ACB nadie te regala nada y el Zaragoza se ha mantenido siempre en el partido», reconoció Laso. E incluso esa estadística desde más allá de la línea de 6,75 está un tanto desvirtuada, tal y como apuntó el propio entrenador azulgrana. Y es que el quinto triple, obra de Rogkavopoulos, llegó casi en el último segundo y con el partido decidido. Elogio a Samanic Eso sí, el buen hacer colectivo tampoco privó a Laso de recordar que el Baskonia comete «algunos errores de bulto» en sus encuentros. «Somos capaces de hacer cosas muy buenas y encadenar errores que nos han hecho perder partidos que hemos tenido dominados», recordó el preparador vitoriano, quien ensalzó la labor de Samanic. El croata, más allá de ser el máximo anotador del encuentro, supo entender cómo contener a Dubljevic, una tarea en la que Diop y Hall «sufrieron más».

