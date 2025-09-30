El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del martes: comprobar resultados del 30 de septiembre

Así es el nuevo videomarcador del Buesa Arena: pantallas más grandes y visión 360 grados

El Baskonia estrena una de las tecnologías más esperadas en la modernización del pabellón

Iván Benito

Iván Benito

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:35

El Buesa Arena inaugura este martes su nuevo videomarcador, más moderno, más grande y con muchas más posibilidades que el anterior. En él se muestra una ficha estadística de partido mucho más completa, con una interfaz mucho más nítida y aseada, además de la retransmisión en vivo del encuentro. Dentro de la misma estructura octogona anterior, se se han sustituido las ocho pantallas por otras de mayor dimensión y de última generación. La alianza del Baskonia con LG permite ofrecer una superior calidad de imagen y una innovadora tecnología.

Las televisiones pueden unificarse todas en una y convertirse en una superficie de 360 grados, una técnica que mejora el espectáculo visual y logra envolver a todos los rincones del pabellón. La inversión en la nueva instalación que corona la zona alta interior del coliseo de Zurbano ofrece un salto cualitativo en la experiencia del partido. Los responsables de marketing, publicidad y espectáculos del club tratarán de explotarlo dentro de la decidida apuesta de la entidad por los shows pre y post partido.

El Buesa Arena no ha dejado de modernizarse desde su última remodelación concluida en 2012. Fue el primer pabellón en implantar la publicidad dinámica en las escaleras de su tribuna principal en el año 2020. De cara a la Final Four del año anterior, se instaló por debajo del videomarcador un anillo LED circular de 42 metros de perímetro por un metro de altura.

También han sido recurrentes las mejoras en la iluminación y en el parqué, a lo que se suman las numerosas presentaciones de equipos con espectáculos de todo tipo o decenas de actuaciones musicales en los últimos años. «Es uno de los recintos más modernos del baloncesto europeo», aseguran desde el club. Subsanada la demanda de los aficionados del videomarcador, las peticiones se centran en el ansiado anillo luminoso entre las gradas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
  2. 2

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  3. 3 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»
  4. 4 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
  5. 5

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  6. 6

    Los secretos del buque de asalto anfibio de la OTAN que ha atracado en Bilbao
  7. 7

    Ibon Sánchez y Adrián Pérez, los dos jóvenes talentos en la convocatoria del Athletic para Dortmund
  8. 8 La firma que viste a Isabel Preysler, Eugenia Silva y un montón de influencers aterriza en Bilbao con prendas atemporales que «nunca se arrugan»
  9. 9 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  10. 10

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Así es el nuevo videomarcador del Buesa Arena: pantallas más grandes y visión 360 grados

Así es el nuevo videomarcador del Buesa Arena: pantallas más grandes y visión 360 grados