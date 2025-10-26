El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

UCAM Murcia 89-84 Baskonia

Nowell y Diakite, señalados en el Baskonia más individualista

Los azulgranas repartieron sólo 10 asistencias, volvieron a perder la batalla del rebote y sólo mejoró con Kurucs como 'cinco'

Iván Benito

Iván Benito

Domingo, 26 de octubre 2025, 15:59

Comenta

La gestión de faltas en la recta final culminó el último despropósito del Baskonia. Con dos personales por hacer, Diakite optó por la peor ... decisión. Hacerlas después de dejar correr el tiempo. Estaban los de Galbiati 86-82 en el marcador y una buena defensa habría mantenido aún alguna opción de evitar la derrota. El pívot, que volvió a hacer un partido discreto, quedó señalado por su fatal desconexión después de que Cate se impusiera en su duelo individual.

