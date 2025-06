La Euroliga arrancará el 30 de septiembre con una doble jornada y deniega la invitación de tres años al Mónaco

El desembarco de la Euroliga en Oriente Medio es ya una realidad. La máxima competición continental ha confirmado el secreto a voces que suponía la ... inclusión del Dubai Basketball, junto al Valencia Basket, para completar la nómina de veinte equipos. La nueva era arrancará el martes 30 de septiembre con toda una declaración de intenciones sobre su exigencia: empezará con una doble jornada inicial. En total serán diez, tres de ellas en octubre.

La fase regular acabará el 17 de abril, el play in será entre el 21 y el 24 del mismo mes, del 28 de abril al 13 de mayo el play off y la Final Four se disputará del 22 al 24 de mayo. La sede aún está por decidirse, con Atenas y Belgrado al frente de la carrera. En la gran cita habrá una novedad. Después de muchos años de reclamaciones de jugadores y entrenadores, la Euroliga ha eliminado la final de consolación, el duelo por el tercer y cuarto puesto.

Además del calendario, lo que más atañe a un Baskonia obligado a ampliar el número de efectivos en la rotación, la competición ha revelado el nuevo formato de invitaciones. Estrella Roja, Partizan, Virtus y Valencia se aseguran su participación durante las próximas tres temporadas, mientras que la extensión de Dubai será de cinco años. Lo sorprendente es que el Mónaco no forma parte de esta licencia a medio plazo. La competición recoge que continuará «las conversaciones con el Paris Basketball en torno a una posible colaboración a largo plazo», pero galos, monegascos y el Hapoel Tel Aviv participarán por ahora como procedentes de la Eurocup.