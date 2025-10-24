Novak Djokovic se desata en la grada durante el partido del Baskonia en Belgrado El tenista serbio saltó, gritó y mostró su pasión por el baloncesto durante un encuentro en el que también se alentó al Olympiacos

El Belgrado Arena es el pabellón con mayor afluencia de público en la Euroliga y probablemente el más ruidoso. En cada partido del Partizan o del Estrella Roja acoge a cerca de 20.000 espectadores, entre ellos una buena nómina de ilustres. Por el bando rojiblanco, el tenista Novak Djokovic acostumbra a ser un fijo siempre que sus compromisos lo permiten. Ayer ante el Baskonia, vio el partido desde un palco y desató su pasión durante varios momentos del encuentro, especialmente en el segundo tiempo.

Novak Djokovic soaking in every moment of the Crvena Zvezda atmosphere 🔴⚪pic.twitter.com/i6E2itDZ3S — BasketNews (@BasketNews_com) October 24, 2025

Durante un tiempo muerto, la afición del Estrella Roja hizo gala una vez más de su hermanamiento con el Olympiacos y entonaron un cántico a favor del conjunto serbio, con el que comparten origen y colores. El tenista, ganador de 14 Grand Slams, compartía asientos VIP con un exjugador de fútbol del conjunto del Pireo, Marko Pantelić, con lo que terminó de contagiarse y saltar y brincar junto al resto de seguidores. Incluso uno que alzó la muleta.

Novak Đoković gleda meč pic.twitter.com/sTYG5jfD38 — FantomBeograda (@FantomBeograda) October 23, 2025

Además, el público le dedicó una canción y coreó su nombre. También se vio a otros conocidos como Johnny Rogers, que jugó en el Valencia y el Real Madrid y que ganó la Euroliga con los colores del Panathinaikos o a parte de la plantilla del Paris Basketball, incluido Nadir Hifi, que este viernes se enfrentan al Partizan.