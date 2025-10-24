El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Euroliga

Novak Djokovic se desata en la grada durante el partido del Baskonia en Belgrado

El tenista serbio saltó, gritó y mostró su pasión por el baloncesto durante un encuentro en el que también se alentó al Olympiacos

Iván Benito

Iván Benito

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:32

El Belgrado Arena es el pabellón con mayor afluencia de público en la Euroliga y probablemente el más ruidoso. En cada partido del Partizan o del Estrella Roja acoge a cerca de 20.000 espectadores, entre ellos una buena nómina de ilustres. Por el bando rojiblanco, el tenista Novak Djokovic acostumbra a ser un fijo siempre que sus compromisos lo permiten. Ayer ante el Baskonia, vio el partido desde un palco y desató su pasión durante varios momentos del encuentro, especialmente en el segundo tiempo.

Durante un tiempo muerto, la afición del Estrella Roja hizo gala una vez más de su hermanamiento con el Olympiacos y entonaron un cántico a favor del conjunto serbio, con el que comparten origen y colores. El tenista, ganador de 14 Grand Slams, compartía asientos VIP con un exjugador de fútbol del conjunto del Pireo, Marko Pantelić, con lo que terminó de contagiarse y saltar y brincar junto al resto de seguidores. Incluso uno que alzó la muleta.

Además, el público le dedicó una canción y coreó su nombre. También se vio a otros conocidos como Johnny Rogers, que jugó en el Valencia y el Real Madrid y que ganó la Euroliga con los colores del Panathinaikos o a parte de la plantilla del Paris Basketball, incluido Nadir Hifi, que este viernes se enfrentan al Partizan.

