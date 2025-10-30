El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Paolo Galbiati, durante el encuentro del pasado domingo ante el UCAM Murcia. E. cC

Galbiati: «Necesitamos la energía de nuestros aficionados»

El entrenador baskonista considera necesario mejorar la solidez defensiva ante un Efes que tiene «unas de los mejores perímetros de la Euroliga»

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:34

La semana de 'reclusión' intensiva en el Buesa Arena prosigue para el Baskonia con la llegada del Anadolu Efes. El equipo azulgrana se anotó el ... pasado martes su primer triunfo del curso en la Euroliga ante el Dubái Basketball y ahora afronta un examen de constancia frente a la escuadra turca, que viene de imponerse a domicilo al París. Paolo Galbiati prepara a los suyos para contener a un equipo que «tiene una de los mejores perímetros de la Euroliga». Los achaques físicos se hacen notar, con un Rodions Kurucs que jugó con una salud tocada ante el Dubái y también Khalifa Diop. Nada grave que, en un principio, pueda sacar a ambos jugadores de la lista de disponibles.

