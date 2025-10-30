Galbiati: «Necesitamos la energía de nuestros aficionados»

La semana de 'reclusión' intensiva en el Buesa Arena prosigue para el Baskonia con la llegada del Anadolu Efes. El equipo azulgrana se anotó el ... pasado martes su primer triunfo del curso en la Euroliga ante el Dubái Basketball y ahora afronta un examen de constancia frente a la escuadra turca, que viene de imponerse a domicilo al París. Paolo Galbiati prepara a los suyos para contener a un equipo que «tiene una de los mejores perímetros de la Euroliga». Los achaques físicos se hacen notar, con un Rodions Kurucs que jugó con una salud tocada ante el Dubái y también Khalifa Diop. Nada grave que, en un principio, pueda sacar a ambos jugadores de la lista de disponibles.

En declaraciones remitidas desde el club azulgrana, el preparador italiano apela al calor de la grada del Buesa como uno de los ingredientes claves para el éxito. «Entiendo por qué protestan, es su opción», alude Galbiati quizás en recuerdo de la ausencia del grupo Indar Baskonia en el último compromiso continental como medida de protesta a la inclusión en el torneo del club procedente de los emiratos árabes. Fue una 'baja' que vació el fondo de animación y que rebajó en algún grado el nivel de ruido de la grada de Zurbano. «Espero que los aficionados estén con nosotros. Necesitamos su energía», reclama Galbiati.

El factor ambiental puede tener su peso, pero el técnico lombardo también tiene claro en qué debe mejorar su equipo para plantar cara a un Efes rebosante de talento, con Shane Larkin como principal arma letal. «Ellos disponen de tiradores muy talentosos y con mucha experiencia. Debemos ser sólidos en defensa, con mucha comunicación. Fallamos un poco en ese aspecto ante el Dubái y debemos mejorar», apunta Galbiati. Toca 'hablar' para mejorar la armonía atrás, pero también conviene avanzar en la unión grupal, tanto en los momentos en los que se juega a favor de marcador como cuando toca remar a la contra. «Debemos mejorar en la manera de permanecer juntos, tanto en los buenos como en los malos momentos», recomienda Galbiati.