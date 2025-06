«Es el momento en el que todo el mundo debe dar un poco más»

El tópico de 'un partido más' se ha acabado. El Baskonia abre mañana la serie de play off de cuartos contra el Real Madrid en ... un duelo de pleno peso específico, el primero de una serie corta al mejor de tres. Ya no hay lugar para dejar el esfuerzo para otro día. De trata de rendir aquí y ahora con plenitud para intentar sorprender al mejor equipo de la fase regular ACB. «Es el momento en el que todo el mundo tiene que dar un poco más. (8:20) Lo veo así, lo pienso así, lo siento así y es lo que intento transmitir a los jugadores», ha afirmado el técnico vitoriano este lunes.

Laso se arremanga para encontrar el equilibrio en un Baskonia de buenas costumbres ofensivas, pero con un punto de mejora en defensa. El preparador alavés evita censurar la labor de contención de su equipo, pero recuerda que contra un rival como el madridistas «vamos a tener que hacer todo muy bien si queremos tener opciones». En cualquier caso, insiste en apelar a la «ambición personal» de sus jugadores para afrontar con garantías una serie en la que los favoritismos caen del lado blanco. «Estamos en los play off y sabemos que ahora tenemos que dar el máximo. Debemos tener la ambición necesaria y estar preparados frente a todo. Contra momentos buenos y buenos. Si no lo estamos y no ganamos, es obvio que te vas a casa», reclama Laso.

De cara al primer encuentro del cruce, el técnico azulgrana podrá contar con Luka Samanic, reservado en el choque del pasado viernes ante el Coruña para que se recuperara de manera plena de un virus. El Baskonia peleará contra un contrincante «con muchísima capacidad de anotación, buenos tiradores y que juega muy bien en cancha abierta». ¿Le podría venir bien al plantel alavés un choque a marcador bajo? Laso conoce bien la capacidad de adaptación de una plantilla merengue con mucho y muy bueno donde elegir. «Al final lo importante para nosotros es ser capaces de leer cualquier tipo de partido, sabiendo que el Madrid se ha sabido mover en cualquier tipo de registro», remarca.

La lucha en los play off coloca al Baskonia en el camino hacia el que podría ser su quinto título liguero. El primer escollo es de cuidado, Laso admite que «somos conscientes de la dificultad» pero destaca «la ilusión» que transmite su plantilla «porque sabemos que hemos podido competir muy bien contra ellos durante la temporada en los partidos de Euroliga y de Liga». «Tenemos que hacer nuestro mejor baloncesto si queremos conseguir algo», recomienda.