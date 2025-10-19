Las mil teclas de Paolo Galbiati

Kobi Simmons está de viaje hacia Vitoria y Paolo Galbiati respirará un tanto al recibir un recambio para la posición de base después de la ... lesión de Trent Forrest. La accidentalidad se ha cruzado en el camino de un Baskonia muy lejos de estar maduro y está obligando al técnico italiano a inventar todo tipo de recursos y permutas de sus quintetos en cancha en busca de la química adecuada.

El riesgo parece un buen compañero del entrenador baskonista, aunque esa capacidad para agitar las piezas solo ha dado resultado, hasta el momento, en el duelo liguero ante el Real Madrid, única victoria en un arranque de campaña que muestra un balance global de seis derrotas y un único triunfo.

Los dos choques continentales disputados está semana dan una medida de la búsqueda incesante de jugadores que funcionen por parte del preparador milanés. En la cancha del París Basketball la ausencia en la segunda parte de Howard y Forrest se intentó subsanar con un Nowell casi imprescindible o la reubicación de Spagnolo al puesto de base. La aportación de Rafa Villar fue testimonial con el partido ya resuelto.

El catalán prosigue con una dura adaptación a la exigente realidad baskonista, con un sensible racionamiento de minutos. La derrota frente a la escuadra parisina también fue escenario para el 'rescate' de Khalifa Diop. El sengalés fue mero testigo desde el banquillo hasta la recta final del tercer cuarto, cuando tuvo que suplir a un Diakite que había cometido su cuarta personal. Fueron cuatro minutos de protagonismo para después ceder el testigo a Samanic, dueño del puesto de 'cinco' hasta la bocina final.

El encuentro ante el Partizan mostró la falta de complejos de Galbiati para aplicar fórmulas diferentes e incluso extremas. La recta final del último cuarto fue el ejemplo perfecto, con una propuesta casi temeraria de jugar sin un base puro. Nowell vio desde el banquillo cómo Duane Washington remataba a los vitorianos en los dos últimos minutos en los que el ataque azulgrana se resolvía a golpe de iniciativa individual con Luwawu-Cabarrot y Hamidou Diallo compartiendo la responsabilidad de llevar una batuta sin talante director.

En el puesto de base y pívot La presión por ganar y los rigores de la adaptación deparan una jerarquía cambiante

Mientras, Khalifa Diop trataba de poner intimidación bajo el aro propio sin terminar de animarse a la hora de atacar el contrario. Tras su presencia fugaz en París, el interior de Dakar fue el 'cinco' más utilizado ante la escuadra serbia. El paso adelante que debería dar Diakite quedó para otro día y la ausencia de Samanic en los minutos finales constituyó otro caso insólito.

No hubo opción a que el croata y el senegalés compartieran minutos para formar la batería interior. La posibilidad de sumar amenaza ofensiva con el talento del balcánico quedó descartada mientras la defensa del Partizan empujaba a los azulgranas al tiro lejano, con dos triples de Diallo y Sedekerskis que ni siquiera llegaron a tocar aro.

Protagonistas Cabarrot y Diallo llevan buena parte del peso del juego de ataque en un inicio de curso difícil

La presión por ganar y los rigores de una adaptación que no da tregua fuerzan a Paolo Galbiati a que las jerarquías queden poco claras en puestos como el de base o el de pívot. Luego, está su particular estilo de dirección de partido, volcánico en un estado de tensión continua. Por otro lado, la lesión de Forrest, su valor más productivo, complica más las cosas y el recurso de Howard como dinamitero también queda anulado por razones médicas.

Con un estilo todavía por asentar, las responsabilidades, especialmente las ofensivas, se cargan sobre jugadores como Luwawu-Cabarrot o Hamidou Diallo. Tras ellos llega Tadas Sedekerskis, también obligado a cambiar el paso en un esquema que le aleja de posiciones cercanas al aro y que le lleva a tomar más lanzamientos triples, donde su eficacia es variable.