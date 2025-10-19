El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Paolo Galbiati imparte instrucciones durante un tiempo muerto. Igor Martín

Las mil teclas de Paolo Galbiati

El técnico azulgrana lo prueba casi todo cuando se trata de elegir el quinteto en cancha para exprimir una plantilla imperfecta

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:13

Kobi Simmons está de viaje hacia Vitoria y Paolo Galbiati respirará un tanto al recibir un recambio para la posición de base después de la ... lesión de Trent Forrest. La accidentalidad se ha cruzado en el camino de un Baskonia muy lejos de estar maduro y está obligando al técnico italiano a inventar todo tipo de recursos y permutas de sus quintetos en cancha en busca de la química adecuada.

