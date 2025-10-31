El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 31 de octubre
Kurucs trata de superar a un rival. Jesús Andrade
Muy vivos

El trabajo en el rebote defensivo y el papel de algunos secundarios que piden minutos sellaron el triunfo baskonista

Mikel Cuadra

Mikel Cuadra

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:12

El pasado miércoles se cumplió un año de la dana entre 'Ventorros' con larga y mala digestión, un Mazón desubicado e infinidad de caras desencajadas ... por su presencia en el funeral de Estado. La buena cara del Baskonia era la que deseábamos volver a ver frente al Efes.

