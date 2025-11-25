Sigue la sequía

Estados Unidos, Ucrania y sus aliados arrancan las negociaciones para afinar el plan de paz de Trump. Por lo visto, el borrador desafina de tal ... forma que va a necesitar un profesor de canto que ponga en su sitio a tanto gallo. Como un gallo y no como una gallina debía presentarse el Baskonia en el Zalgirio Arena.

Tenían dos 'vidas'

La grada muy verde siempre ayudando a que su equipo no caiga de maduro. El partido comenzaba en horario infantil pero la puesta en escena lituana como para poner un par de rombos. Felices tras sus 'piedraitis' salíamos corriendo sin encontrar a nadie que nos molestara. Kurucs continuaba de dulce amargando a los lituanos mientras la renta baskonista tonteaba con los 10 sin dar las 20 (PM). En su día Marco echaba de menos a su mamá pero de momento nosotros no nos acordábamos de Markus.

Pero Francis arrancó su mula consiguiendo que los de Kaunas dejasen de hacer el burro. TLC o tira lo que consideres nos devolvió a nuestro sitio. Jugábamos con orden, criterio y sin pitidos hasta que te Sylvain en la oreja. Demasiados balones de Black Friday como minutos sentado en el banco de Timothè que fueron agua bendita para su parroquia. De nuevo con su vuelta y esa muñeca bendecida, el Nowell 'tocabolas' y un Diakite con buen día nos fuimos a la sacristía arriba aún sabiendo que ellos aún tenían dos 'Vidas'.

San Francisco

Volvíamos a salir con el equipo defensivo que tan buen resultado nos dio al inicio. Simmons sacaba a relucir sus galones ofensivos contestados por el de aquella famosa granja que es pura miel entre aros. La paciencia de Ghandi nos hacía grandes en el juego a media pista y sacaba de quicio al rival. Encontrar el poste bajo de Ulanovas y el Tubelis al aro permitió la remontada entre mandobles y mucho barro. Quizás sea, cuando te dejan, el Maodo más adecuado de dar la vuelta a cualquier tortilla.

Sleva levantaba a los suyos, Rodions seguía feliz remangado y Frisch no se escondía a pesar de oler demasiado a banco. Entramos en el bonus a falta de siete minutos y eso siempre es bastante 'malus'. La excelente defensa arbitral nos iba minando junto a la magnífica muñeca que tiene Ignas en su Brazdeikis. Con el manejo de sus dos pequeños la ventaja se iba haciendo cada vez más grande. Acabaron por meternos en las 'Kunas' mientras ellos salieron por la noche a tomar un San Francisco.

Final

Sigue la sequía del Baskonia fuera de casa. Excelente primera mitad de los nuestros que no fue capaz de aguantar en la segunda por pitos y flautas. Los lituanos, magistralmente dirigidos por 'Francis', aprovecharon nuestra incapacidad ofensiva cuando dejó de ver aro el francés. Toca 'olvidaitis' y que regresen los 'buenolis'.