Hay quinto malo

Mikel Cuadra

Mikel Cuadra

Viernes, 17 de octubre 2025, 23:28

El apoyo al pueblo palestino por las calles de Euskadi fue la bomba. Que la paz las calle definitivamente debe ser el objetivo prioritario por ... mucho que algunos se empeñen en seguir dando guerra. Pelear, recuperar las buenas sensaciones y mejorar la imagen es lo que pretendía hacer un Baskonia entre algodones.

