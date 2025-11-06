Dulce hogar
Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:54
Encuentran una serpiente exótica en una parada de autobús de Vitoria-Gasteiz. Policía Local y Bomberos se personaron en el lugar para capturarla. Cuando llegue ... el verano seguro que vemos muchas boas con novios y en la política víboras y culebrones. Que siga inoculando veneno a sus rivales es lo que deseamos al Baskonia.
Por huevos
Presentación de la Virtus con Dusko y Vildoza en zapatillas de casa, y 'Apoyonara' con mayúsculas. Primeras canastas 'anoTadas' entre rebotes caseros y un desmadre ofensivo a la italiana que obligaba a Ivanovic a pedir un tiempo de reflexión. Los rechaces en su aro una fiesta azulgrana que nos venía genial, de rebote, para ir dominando el sarao. Por culpa de esas bolas a las que no prestas la atención necesaria los de Bolonia volvieron al bolo. Gran partido para ese que dice es cafetero y lo toma descafeinado. Morgan, con apellido pirata, lograba desde lejos no perdernos de vista y poner parches. Pero el pequeño Nowell, con el culo agachado y buena vista, el terremoto Diallo y ese Kurucs que vale 'pato' nos fuimos sin anestesia. Su defensa como abrir un paraguas en día de viento y lluvia, haciendo aguas, y para gozar como Fred Astaire. Aparecía puntualmente Edwards y les Saliou más o menos bien. Entre faltas y pitos, como esas tierras tan cotizadas, raras, al receso con la docena por huevos.
El listón
Primeros minutos en los que el bocadillo del descanso se hizo bola mirando a la pista. Idas y vueltas entre mandobles compartidos con el ibuprofeno en la memoria. Mantenidos por Hamidou y a mi plin con el buen juego sobado en Pikolin. Meritorio trabajo de Villar aunque se chupe minutos de carambola. Las cosas iban más o menos bien en un partido francamente malo. Por los rebotes en nuestro aro, el necesario acierto de Alston y el desvío en el punto de mira vitoriano comenzaron a marcar el son diciendo Jallow. Silbato en hora, Timo puntual y triple del bajito como punto de inflexión para salir del bajón. Pillamos los 13 de renta muy golosos por mucho que den yuyu a los supersticiosos. Intercambio de triples en minutos en los que los esfínteres no se aprietan y viajes a los libres que alivian estreñimientos ofensivos. Corría el reloj, que era el único que lo hacía, en noche de ABS y frenos de disco. Un poco de Caba y un impecable conocimiento de la madera, listón, y se quemó el aserradero.
Final
Hogar, dulce hogar para un Baskonia que ha cogido carrerilla por mucho que ayer no se corriera. Partido donde muchos aportaron y todos se remangaron. Tras la semana fantástica recientemente vivida, el Baskonia inicia otra con la ilusión del que sueña. Paolo ya duerme a pierna suelta dejando atrás las pesadillas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión