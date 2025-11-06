Dulce hogar

Encuentran una serpiente exótica en una parada de autobús de Vitoria-Gasteiz. Policía Local y Bomberos se personaron en el lugar para capturarla. Cuando llegue ... el verano seguro que vemos muchas boas con novios y en la política víboras y culebrones. Que siga inoculando veneno a sus rivales es lo que deseamos al Baskonia.

Por huevos

Presentación de la Virtus con Dusko y Vildoza en zapatillas de casa, y 'Apoyonara' con mayúsculas. Primeras canastas 'anoTadas' entre rebotes caseros y un desmadre ofensivo a la italiana que obligaba a Ivanovic a pedir un tiempo de reflexión. Los rechaces en su aro una fiesta azulgrana que nos venía genial, de rebote, para ir dominando el sarao. Por culpa de esas bolas a las que no prestas la atención necesaria los de Bolonia volvieron al bolo. Gran partido para ese que dice es cafetero y lo toma descafeinado. Morgan, con apellido pirata, lograba desde lejos no perdernos de vista y poner parches. Pero el pequeño Nowell, con el culo agachado y buena vista, el terremoto Diallo y ese Kurucs que vale 'pato' nos fuimos sin anestesia. Su defensa como abrir un paraguas en día de viento y lluvia, haciendo aguas, y para gozar como Fred Astaire. Aparecía puntualmente Edwards y les Saliou más o menos bien. Entre faltas y pitos, como esas tierras tan cotizadas, raras, al receso con la docena por huevos.

El listón

Primeros minutos en los que el bocadillo del descanso se hizo bola mirando a la pista. Idas y vueltas entre mandobles compartidos con el ibuprofeno en la memoria. Mantenidos por Hamidou y a mi plin con el buen juego sobado en Pikolin. Meritorio trabajo de Villar aunque se chupe minutos de carambola. Las cosas iban más o menos bien en un partido francamente malo. Por los rebotes en nuestro aro, el necesario acierto de Alston y el desvío en el punto de mira vitoriano comenzaron a marcar el son diciendo Jallow. Silbato en hora, Timo puntual y triple del bajito como punto de inflexión para salir del bajón. Pillamos los 13 de renta muy golosos por mucho que den yuyu a los supersticiosos. Intercambio de triples en minutos en los que los esfínteres no se aprietan y viajes a los libres que alivian estreñimientos ofensivos. Corría el reloj, que era el único que lo hacía, en noche de ABS y frenos de disco. Un poco de Caba y un impecable conocimiento de la madera, listón, y se quemó el aserradero.

Final

Hogar, dulce hogar para un Baskonia que ha cogido carrerilla por mucho que ayer no se corriera. Partido donde muchos aportaron y todos se remangaron. Tras la semana fantástica recientemente vivida, el Baskonia inicia otra con la ilusión del que sueña. Paolo ya duerme a pierna suelta dejando atrás las pesadillas.