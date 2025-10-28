El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cabarrot, destacado, arma el tiro. Blanca Castillo

'Du baietz'

Mikel Cuadra

Mikel Cuadra

Martes, 28 de octubre 2025, 22:52

Construirán en Vitoria-Gasteiz viviendas sobre algunas cubiertas de Zabalgana. Lo anunció, en el Parlamento, el Consejero de Vivienda del Gobierno Vasco. Para que luego ... digan que jamás se debe empezar una casa por el tejado. Mejores cimientos necesita el Baskonia para no derrumbarse antes de tiempo en Europa.

