'Du baietz'

Construirán en Vitoria-Gasteiz viviendas sobre algunas cubiertas de Zabalgana. Lo anunció, en el Parlamento, el Consejero de Vivienda del Gobierno Vasco. Para que luego ... digan que jamás se debe empezar una casa por el tejado. Mejores cimientos necesita el Baskonia para no derrumbarse antes de tiempo en Europa.

De bajón

Ausencia de Indar Baskonia y de otra mucha peña. De inicio Villar por mucho que se jugase al baloncesto. Primera de Kondic desde Dubái 'contesTadas' por Diop en las entrañas de Zurbano. La impecable agresividad defensiva provocaba unas pérdidas muy golosas por mucho que no te guste el dulce. Sin embargo los dos más uno les ayudaron a salir de su travesía ofensiva por el desierto. Muchos tiros desde esa línea en la que vives en soledad y a la que ambos daban vida.

Con la aparición de Spagnolo, el rebote ofensivo y un inconmensurable Diakite nos quitamos a los blancos de encima. Anderson y el IV apañaron el cuarto. Se empeñaba Simmons en demostrar que él no es un temporero sino más bien un jugador para tiempo. Ellos con la defensa del 1x1 aparcada en el parking de Mazón permitían a Diallo sumar sin vado. Los de Golemac no la metían en un oasis y 'asis' es imposible. Por varias 'canTadas' y la envidiada muñeca de Bertans se lo pusimos como a 'Filipon'. Errores infantiles, uno abajo y de bajón.

La primera

Abría Kabengele el cerrojo a una segunda mitad donde las defensas tenían barba de tres días, o sea dejadas. El tino lejano de Davis, Kobi y 'Timo' servían para mantener a flote un partido que hacía demasiadas aguas. Mucho juego en medio campo donde más se iba en burra que en camello. Gracias a nuestro excelente francés pudimos traducir un baloncesto que por momentos nos dejaba mudos. Los visitantes mostraban sus rotos defensivos que supimos aprovechar haciéndoles un siete.

Concierto de silbato y deficientes directores de orquesta en tarde con pocos solistas de calidad. Lo bueno es que tomamos la delantera principalmente por cuidar la parte trasera. Luwawu nos hacía levantar de los asientos a la par que agradecíamos que Petrusev estuviese sentado en el suyo. Llegaron los mejores minutos colectivos baskonistas aderezados con los peores de un equipo anárquico con grandes cuentas corrientes. Entre su desatino, Diallo y nuestra 'Torre Fiel' nos llevamos la primera.

Final

'Du-baietz' pudimos decir ayer tras demasiados partidos en los que mandaba el no. Muy buena actitud defensiva, susto final innecesario y todos subidos al Cabarrot que siempre aparece, no como el de Manolo Escobar. Victoria de un martes laborable a la que sería de nota acompañarla con otra un viernes casi festivo.