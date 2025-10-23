Belgrado bajo cero

Es lamentable que haya comunidades autónomas, como la andaluza y ya veremos lo que ocurre con otras, que no se tomen los cribados a pecho. ... Valientes, como ellas, debían presentarse los baskonistas en una de las canchas con más temperatura de la Euroliga. Ojalá llegue la primera aunque sigamos los últimos.

Palos de la Frontera

El Estrella Roja se presentaba, como Cruz Roja y en ambulancia con tanta baja. En las gradas no cabía un alma mientras soñábamos no verlas abajo en pena. Los serbios fueron de inicio como lobos a por los nuestros, que salieron como corderos. Tan sólo Nowell y Diallo aguantaban el tipo, lo que obligó a Paolo a menear el árbol desde el banquillo. La entrada en cancha de Timothé, Diop y Kobi permitió que a nuestro partido no se le cayeran las hojas. El problema es que ellos seguían en Nwora sin que se les parase el reloj ofensivo. Gracias a sus pérdidas, el rebote ofensivo, las cosas de un niño y el tino de un francés muy grande igualamos el cuarto. El peque nos puso por delante, en el segundo acto, pero resultó ser lo que dicen se ve en el desierto, un espejismo. Minutos de locura ofensiva compartida aderezada con silbatos sin ton ni son. Pero dejaron de sonar, la zapatilla echaba humo, veíamos a Kobi y Jordan mientras se nos caía por el labio Luwawu con el baby. Tres por delante en un Belgrado parecido a Palos de la Frontera.

Muy cruda

Abrió la lata Domantas para dar abrigo a los suyos pero en un par de acciones baskonistas volvían a quedarse fríos. Una vez más su número 33 nos ponía 'larris' sacando a pasear una muñeca que recordaba a la de aquel rubio de Boston. Manteníamos la buena vista, lo que siempre agradece al que le ven. Volvían a defender los del pito que a todas luces es mejor que agachar el culo. Codi manejaba su barca dando envidia a Remedios Amaya. Se nos alejaban de ocho, lo que obligó a Galbiati a una llamada urgente a los suyos para recoger su Pin. Otro Oscar para Moneke que seguía sumando porque reconozco que nunca es una estatuilla. Los derroches nos mataban al contraataque, los libres les daban vidilla, Nikola era su pegamento y los Dos Santos valían por 3. Dolor sangrante en los cortes a la espalda de unos y otros como para golpearse el pecho. Entre las guerras por cuenta de cada uno, un 0 que casi siempre es un 10 y nuestros ausentes nos la llevamos muy cruda.

Final

Segunda parte de Belgrado bajo cero donde perdimos el orden y concierto de la primera parte. Echamos de menos a Forrest y Howard porque los buenos habitualmente dan más. Muchos minutos de la basura que al precio que están las tasas salieron caros. Toca atender las labores de casa, algo muy propio para el fin de semana.