Apagón en la ciudad de la luz

Buenas lecturas del juego y volver a dar en el blanco debía ser el objetivo de un Baskonia que nos hizo gozar con su victoria ... del pasado domingo.

Lo de Deerk

La puesta en escena en el Arena Porte Chapelle de quitarse la txapela. Faye no hacía honor a su apellido metiendo, algo a lo que Morgan se sumaba desde la lejanía como un capitán. Se jugaba cerca del Parque de los Príncipes viendo cómo los locales jugaban como reyes. Su velocidad endiablada para trasladarse de su aro al nuestro era un infierno. Robinson, como aquel que vivía solo en una isla, anotaba sin nadie al lado poniendo a flote a los suyos. Sin embargo gracias a Samanic, los libres y algo de 'Timo' mantuvimos el tipo.

Pero ellos tenían Hifi lo que siempre viene genial para no desconectarte. Sus bloqueos y continuación nos los pasaban por el Arco de Triunfo. La sexta marcha, junto al 9, permitía que la distancia fuese de cuatro. Justin cuando la cosa mejoraba volvíamos a toparnos con su acierto. Comenzamos a atinar puntualmente desde las afueras de París con el añadido vital de los puntos en soledad y sus donaciones. Diallo, Forrest, Markquis y los 4,60 aguantaron el tipo ante los de Derek.

Calidad de Hifi

Triple de Cabarrot contestado por Jeremy a los pocos segundos. Nadir podía parar a su escolta lo que era una mala noticia para los vitorianos. Lo bueno era que seguíamos con visitas guiadas por el tiro libre como un buen jubilado con las del Imserso. Nadie ponía el cordel al balón para no perder la cuerda. Luwawu seguía como el goxua, de dulce y por él no se agriaba la noche. Demasiado silbato para que el juego siguiera pitando. Por momentos era más complicado ver jugar a los protagonistas que formar un gobierno en su país.

Preocupante ausencia de Forrest aunque Nowell la minimizase. Los rebotes enemigos de ambos en aro propio y mucho amor del mentado donde el sudor era protagonista. Ellos pasaban de la montaña a M'Baye y viceversa. Hamidou el amigo necesario que bien vale para los rotos y descosidos aunque faltaban mayordomos o lo que viene a ser un Sebastian. Finalmente la calidad de Hifi junto a la que teníamos nosotros sentada en el banquillo nos llevó a la derrota.

Final

Apagón en la ciudad de la luz de un Baskonia que echó en falta a su base titular y una estrella que lleva meses estrellada. Mantuvimos el tipo mientras Cabarrot y Diallo lo aguantaron pero París tiene a un número 1 que viste con el 2. A pensar en mañana y se despejen las nubes aunque da bueno.