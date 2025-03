Una mesa redonda repleta de anécdotas y con la mirada al frente de Pablo Laso: «No puedes vivir del pasado»

Iván Benito Viernes, 7 de marzo 2025, 15:45 | Actualizado 16:37h. Comenta Compartir

Pablo Laso ha contado una anécdota (tendrá más) con cada uno de sus compañeros de la mesa redonda organizada por el club. «Tuve la suerte ... de entrenar a Igor (Rakocevic). Me sorprendió ver cómo era capaz de ver la canasta. Le decía no ves que otro estaba solo y él ya ya, pero la he metido», recordaba. «Él me dijo que si jugaba así tenía que meter 40 puntos. Sabía que acabaría con un nivel más alto», replica el serbio.

Al técnico vitoriano le llamaron desde el Baskonia cuando sondeaban su fichaje, tras un año de lesiones en el Madrid. «No le dejé ni terminar. Fichadle. 'Ya pero...'. Fichadle», decía el entrenador. «Yo eso no lo sabía», se ha sorprendido el exjugador. «Con Luis era una putada porque la primera vez que jugué a él era americano en Gijón», rememoraba. «Nosotros teníamos a Darryl Middleton. Le dije 'cuidado con el niño, que es bueno'. Él no hablaba mucho pero al descanso me dijo que era muy bueno», contaba Laso, que años antes en el Madrid, coincidió con Bodiroga. «Controlaba tanto el partido, que creo que en Letonia, coge el balón y nos dice a Alberto Herreros y a mí que nos cruzáramos. Y seguía con el balón, y otra vez, que nos crucemos. Y Dejan se la tiró y la metió, para variar», contaba. La sintonía entre los dos excompañeros era absoluta. Laso le picaba. «Dejan, lo siento, ya no estás para jugar». «Los cinco minutos finales igual sí», ha respondido el ahora presidente de la Euroliga, que le tenía otra guardada. «En un partido, hubo diez contraataques. Laso pasó cinco pasa Arlaukas, otros dos a Herreros, a Angulo y a mí uno. Me dijo 'no te visto'. Menos mal... corro diez y solo me ves una». Laso se reía. «El próximo contraataque te lo paso», bromeaba. La mesa redonda de alrededor de 45 minutos de duración se ha visto interrumpida por los aplausos del público después de una emotiva declaración de Rakocevic. «Yo siempre le digo a mi hijo que tiene muchas ciudades grandes, con más presencia y posibilidad de ganar más dinero, pero si quiere jugar y desarrollarse, Vitoria es el sitio dónde tiene que ir. Espero que me escuche», afirmaba, lograndose la ovación del centenar de personas presentes en el salón de actos del edificio Ondare. Laso, por su parte, ha sido tajante sobre la evolución del baloncesto. «Lo más impactante es el cambio físico. El mate de Timinskas cambió el baloncesto europeo. Un jugador del Baskonia metiendo una canasta por cine de un tío de 2,13 y el pabellón se cae. Es imagen de la Euroliga. Ahí se empezó a ver la importancia del aspecto físico», ha considerado antes de relatar otra anécdota. «Un amigo me pasó un día un partido contra el Caja Bilbao, para que viera lo bien que había jugado. A los cinco minutos, mi hijo me preguntó que por qué no corría nadie, que eso era un rollo. Y eso que yo era rápido. Esa percepción es lo primero que se hace notar». Preguntado sobre una de las claves de mantenerse en la élite muchos años, el de San Viator tiene claro el camino a seguir. «Lo importante es centrarse en mañana. No puedes vivir del pasado. El Baskonia siempre ha mirado hacia delante, hoy se habla de lo bueno pero también ha habido noches malas, quien diga que no, miente. Y en el futuro lo mismo». El presidente de la Euroliga, Dejan Bodiroga, también atisba un futuro próspero para el Baskonia. «Es un club de máxima profesionalidad e identidad en una ciudad de baloncesto. Lo veo bien y deseo lo mejor para los próximos 25 años», ha expresado.

