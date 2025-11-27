El mercado niega un pívot al Baskonia

El mercado está imposible. El mensaje se extiende entre los conocedores de un zoco baloncestístico que, en apariencia, sufre un severo desequilibrio entre la oferta ... y la demanda. El Baskonia se encuentra en el mostrador del establecimiento que oferta pívots, pero sufre incluso para pedir la vez. Cuando se lesionó Trent Forrest, Kobi Simmons llegó a Vitoria de manera inmediata en un notable movimiento de la entidad azulgrana. Sin embargo, si se trata de encontrar 'gigantes', parecen invisibles o inabordables. Ya se ha superado el mes desde que la entidad azulgrana llegara a un acuerdo de ruptura con Luka Samanic. Minutos después de haber hecho pública la desvinculación aquel 22 de octubre, el propio Paolo Galbiati se encargó de subrayar lo obvio; que el club buscaba un recambio para el croata. Desde entonces, las pesquisas continúan.

Samanic disputó su último encuentro como azulgrana el 17 de octubre. Fue la derrota en casa ante el Partizan (79-81). El Baskonia ha seguido su camino sin el interior balcánico con un balance parcial provisional de siete victorias y otras tantas derrotas. Sin un recambio que integrar en la plantilla, Paolo Galbiati tira con lo que tiene. Khalifa Diop y Mamadi Diakite se reparten las responsabilidades en el puesto de 'cinco'. El preparador italiano tampoco renuncia a otras fórmulas como echar mano de una pareja interior formada por dos 'cuatros': Tadas Sedekerskis y Rodions Kurucs. Galbiati es flexible en el manejo de los integrantes de su batería interior por convicción, pero también por necesidad. No hay más alternativas que las disponibles.

15 Samanic, en el Zenit Tras poner fin a su periplo vitoriano, Luka Samanic recaló en el Zenit San Petersburgo ruso, donde promedia 15 puntos y 6,3 rebotes por partido en la Liga VTB

El adiós de Samanic ha dado paso a la opción de descubrir las posibilidades de una de las nuevas contrataciones estivales. Diakite se abre paso en el orden de preferencias del técnico azulgrana como jugador. Entre los problemas de aclimatación y aquel contratiempo vírico que le hizo perder varios kilos en pretemporada, el interior guineano apenas se había dejado ver en los primeros choques de temporada. Ahora, ejerce de jugador útil, por su dinamismo, capacidad taponadora y recursos ofensivos variados, con la amenaza exterior también incluida en el lote. Su flanco débil llega por el hecho de no ser un 'peso pesado' y disponer de una percha muscular que, en ocasiones, le hace competir en inferioridad con otros 'cincos' más corpulentos. Sobre el papel, para ese tipo de emparejamientos debería estar Khalifa Diop. Pero el senegalés ya está inmerso en su tercera temporada en Vitoria sin terminar de construir cimientos sólidos como referencia interior.

Aprender a esperar

Con sus limitaciones, Diakite y Diop se apropian de un puesto de 'cinco' sin eliminar la sensación de que alguien falta desde la marcha de Samanic, que aportaba 7 puntos y 2,6 rebotes en Euroliga antes de su adiós. Tampoco eran números estratosféricos, pero completaban la producción de una terna en la que nadie despuntaba.

El Baskonia sigue sin renunciar a la incorporación de un pívot, pero sus limitaciones son patentes. El freno económico suele ir siempre por delante, pero la configuración de la plantilla también reduce las posibilidades. Con cuatro extracomunitarios –Forrest, Nowell, Simmons y Howard– lo más recomendable sería sumar un comunitario. Luego, otros clubes de Euroliga con mayor presupuesto están por delante en la búsqueda de repuestos interiores. Son los casos de Barcelona o Anadolu Efes, entre otros.

Ante lo complejo del panorama, el club vitoriano busca mientras se arma de paciencia. Es lo más recomendable vistos los precedentes recientes. Por ejemplo, el Baskonia activó pronto la búsqueda de un interior la pasada temporada ante las dificultades de Ousmane Ndiaye. Samanic fue la pieza de repuesto y no llegó hasta fechas navideñas.