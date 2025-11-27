El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Diakite disputa un rebote a Mike durante el reciente duelo contra el Bayern. EFE

El mercado niega un pívot al Baskonia

Superado el mes desde la ruptura con Samanic, el equipo de Galbiati se acostumbra a vivir con Diop y Diakite mientras se pospone la llegada de un tercer 'cinco'

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:43

El mercado está imposible. El mensaje se extiende entre los conocedores de un zoco baloncestístico que, en apariencia, sufre un severo desequilibrio entre la oferta ... y la demanda. El Baskonia se encuentra en el mostrador del establecimiento que oferta pívots, pero sufre incluso para pedir la vez. Cuando se lesionó Trent Forrest, Kobi Simmons llegó a Vitoria de manera inmediata en un notable movimiento de la entidad azulgrana. Sin embargo, si se trata de encontrar 'gigantes', parecen invisibles o inabordables. Ya se ha superado el mes desde que la entidad azulgrana llegara a un acuerdo de ruptura con Luka Samanic. Minutos después de haber hecho pública la desvinculación aquel 22 de octubre, el propio Paolo Galbiati se encargó de subrayar lo obvio; que el club buscaba un recambio para el croata. Desde entonces, las pesquisas continúan.

