Markquis Nowell, el descarte de Galbiati para el derbi El base, que causó sensación en su debut ante el Bilbao Basket en la Euskal Kopa, se mantiene como el jugador extracomunitario sacrificados

Iván Benito Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:28 Comenta Compartir

Los 12 puntos, 8 asistencias y 20 créditos de valoración de Markquis Nowell ante el Bayern Múnich no han hecho cambiar de opinión a Paolo Galbiati. El técnico italiano ha vuelto a descartar al base estadounidense en su obligada elección de solo contar con dos jugadores extracomunitarios en los encuentros de la ACB. Los agraciados para jugar el derbi ante el Bilbao Basket son Markus Howard y Kobi Simmons, una dupla a cada partido que pasa dispone de más peso en el ataque azulgrana, que volverá a necesitar de un paso adelante de Rafa Villar y Matteo Spagnolo en la dirección de juego .

La coyuntura para el técnico será todavía mayor en la siguiente jornada liguera. El próximo fin de semana llega el parón de las ventanas FIBA y, a la vuelta, se espera la recuperación total de Trent Forrest. Con el regreso del base titular del equipo tras su lesión muscular en el isquiotibial, serán cuatro los jugadores extracomunitarios a disposición de Galbiati, que en cada uno de los encuentros de ACB solo podrá contar con dos de ellos.

El notable rendimiento de Simmons supone una bendición en la rotación baskonista, con efecto tanto en el ataque como en defensa, y un dilema en los despachos. Su llegada respondía a una situación de emergencia, con Howard y Forrest lesionados, con lo que se le extendió un contrato de sólo dos meses. Una vez ha cumplido el primero de ellos, el base de Atlanta se ha convertido en una figura de relevancia en los esquemas de Galbiati, que no quiere oír hablar de su posible salida. «Prefiero no hablar del futuro», interrumpió el viernes en cuanto intuyó que se le podía preguntar sobre el asunto.

El club y Simmons se reservaron la opción de extender el vínculo hasta final de temporada. La renovación del temporero supondría una difícil cohabitación de cuatro jugadores extracomunitarios en la plantilla, con el impedimento de no poder contar con la mitad en los partidos de ACB y con el club en plena búsqueda de incorporar al necesario pívot que requiere el equipo desde la repentina salida de Luka Samanic.

Forrest arrancó la temporada a un nivel excelso y no hay dudas sobre su papel indispensable en el equipo. Howard es el eje sobre el que gira el proyecto del Baskonia en las últimas temporadas y se espera que su rendimiento mejore con el paso de los partidos. Nowell, hasta la fecha, ha sido el más perjudicado, descartado en los dos últimos encuentros domésticos y relegado en la rotación. Su fulgor inicial con aquel debut resplandeciente en la Euskal Kopa ante el Bilbao Basket, con 14 puntos y 6 asistencias, ha perdido brillo. Alterna luces y sombras. Su contrato termina en junio de 2027, con lo que el debate en la dirección deportiva tiene diversos frentes a la hora de tomar una decisión.