El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vildoza posa en el hotel de concentración horas antes de volver a pisar el Buesa Arena. Igor Aizpuru

Luca Vildoza | Base de la Virtus

«No saqué nada bueno de mi rabia contra el Baskonia»

El argentino relata cómo vivió los dos años de litigio con el club azulgrana. «Nunca pude jugar bien acá por esa bronca interna»

Iván Benito

Iván Benito

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:44

Comenta

Luca Vildoza vuelve a Vitoria con el hacha de guerra enterrada pese a que parte del Buesa Arena le afee aún lo ocurrido los últimos ... años. El héroe del último título de Zurbano (Mar del Plata, 1995) firmó su billete a la NBA sin mirar atrás el 4 de mayo de 2021. El Baskonia aceptó dejarle salir sin terminar su cuarta campaña en Vitoria a cambio de recibir dos millones de euros y guardarse sus derechos. Los valoró en otros dos millones, ya que la cláusula que tenía en su contrato para ir a otro equipo de Euroliga era de cuatro millones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  2. 2

    La zona de bajas emisiones de Barakaldo funcionará las 24 horas de lunes a domingo
  3. 3 Lucas, de Andy y Lucas, ahogado por las deudas: «Tiene 5.000 euros al mes en hipotecas y debe 400.000 al banco»
  4. 4

    El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump
  5. 5

    El consejero acusa al rector de la UPV/EHU de «desautorizarle» y ve intencionalidad política
  6. 6 El Txorierri recupera la normalidad tras dos horas colapsado por un accidente entre 8 vehículos
  7. 7

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  8. 8

    Más de cien motoristas despiden en su barrio de Altamira al joven fallecido en accidente
  9. 9

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  10. 10

    Euskadi iniciará la construcción de 1.700 alquileres protegidos el próximo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «No saqué nada bueno de mi rabia contra el Baskonia»

«No saqué nada bueno de mi rabia contra el Baskonia»