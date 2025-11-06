«No saqué nada bueno de mi rabia contra el Baskonia»

Luca Vildoza vuelve a Vitoria con el hacha de guerra enterrada pese a que parte del Buesa Arena le afee aún lo ocurrido los últimos ... años. El héroe del último título de Zurbano (Mar del Plata, 1995) firmó su billete a la NBA sin mirar atrás el 4 de mayo de 2021. El Baskonia aceptó dejarle salir sin terminar su cuarta campaña en Vitoria a cambio de recibir dos millones de euros y guardarse sus derechos. Los valoró en otros dos millones, ya que la cláusula que tenía en su contrato para ir a otro equipo de Euroliga era de cuatro millones.

El sueño norteamericano del argentino concluyó en otoño de 2022, cuando asegura (y así lo recoge la sentencia judicial) que su prioridad era volver a vestir de azulgrana. Pero las negociaciones se enquistan, así como el acuerdo económico para pagar lo pactado. El base ficha por el Estrella Roja, con lo que arrancan dos años de litigio en el que la justicia decidió que debía pagar sólo un millón más, y no dos.

– ¿Cuando se fue a la NBA se le pasó por la cabeza el problema que se le podía venir a la larga?

– No. Los Knicks llegan con una oferta que no era tan grande de dinero, pero era jugar en los Knicks. Dije 'chao', me voy, que sea lo que sea, y espero no volver nunca. No por no tenerle cariño al Baskonia y a Vitoria, quería estar en la NBA toda mi vida. Pero voy lesionado del pie, y ya luego volver era lío.

– Acaba su etapa en la NBA y se pone en contacto con el Baskonia. ¿Qué ocurre ahí?

– Ahí está la clave. Milwaukee me llama y me cortan. Hablo con mi agente y él entra en negociaciones con el Baskonia para volver, pero no ofrecían algo acorde a lo que valía. Me daban menos dinero que el que tenía antes, querían sacar un poco de ventaja sabiendo que no podía ir a otro equipo sin tener que pagar. Pero mi decisión era ir a Baskonia. Tengo mi casa acá, mi familia... No quería ir a otro lado. ¿Quién iba a pensar que iba a terminar en Belgrado? Si no sabía ni dónde estaba Serbia entonces. No es que no quisiera cumplir lo pactado, si vieran mi caja de ahorros… Pero ya pasó, terminó todo el lío, mejor ni recordar.

– ¿No pudieron llegar a un acuerdo en el acto de conciliación?

– No había manera de bajar lo que había que pagar ni la forma. Así que dijimos vamos a juicio a ver qué pasa. Lo peor que me podía pasar era lo que había y podía quedar exento de pagar, porque ya había pagado los 2 millones antes de irme. A partir de ahí no quise estar más al tanto, sólo del resultado final.

– En medio de todo, el Estrella Roja ficha a Dusko Ivanovic. ¿Qué se le pasa por la cabeza?

– En ese momento no estaba muy contento sabiendo que no acabamos de la mejor manera cuando me fui a la NBA. Pero el primer día, charla, sonrisa de los dos, me dio confianza y todo pasado.

– Fue el MVP de la Euroliga ese diciembre. ¿La situación extradeportiva le motivó?

– Me sentía bien entonces, pasar todo el verano en Milwaukee me hizo muy bien. Mejoré físicamente, mejoré mi porcentaje de tres puntos y mentalmente me sentía relajado, calmado. La gente en Estrella Roja me bancaba muchísimo y eso me daba mucha confianza y por eso fue. Pero creo que saqué nada bueno de la rabia contra el Baskonia, no lo creo. Cada vez que pensaba 'me toca el Baskonia, quiero jugar bien porque les tuve que pagar', nunca pude jugar bien acá porque tenía una bronca interna que no me sirvió para nada.

– Sus padres viven en Vitoria. ¿Llevaron peor todo el proceso?

– Completamente, pero no por vivir aquí. Me he quitado de las redes sociales, pero ellos leen mucho, sobre todo mi madre, comentarios, periodismo…. Para una madre, es jodido saber cómo hablan y tratan a su hijo, sabiendo toda la situación por dentro. Cuando jugué aquí con Panathinaikos y Olympiacos ellos ni venían al campo. Mi padre sí, pero yo no me sentía seguro de que lo iban a pasar bien, que fueran bienvenidos.

– ¿Por qué cree que algunos aficionados le llaman 'rata'?

– Qué sé yo. Prefiero no pensarlo. Al final el juez decidió lo que había que hacer. Dejé 3 millones a Baskonia para que lo gasten de la manera que quieran. No hay mucho más que agregar. Creo que aquí tuve mis mejores momentos. Crecí como jugador, me fueron a buscar a Argentina, cosa que no creo que muchos clubes hagan. Les debo mucho a ellos. Me sentí muy querido. Y ahora miro al futuro y lo que pasó, pasó.

– Después de lo que ha pasado, ¿descarta volver al Baskonia?

– No, esa puerta está abierta. Quiero permanecer en la Euroliga lo más que pueda, el Baskonia lleva ahí desde hace 26 años, y aquí me siento bien, mi familia está aquí, se vive bien... No lo descarto.

– ¿Y el club? ¿Cree que se plantearía su fichaje?

– No lo sé, eso no es problema mío. Mis ganas de volver no sé si son las mejores, creo que no acabamos congeniando al final, pero no lo vería nada mal.

«Dusko saca lo mejor de mí»

– En verano se casó y Shengelia fue su padrino. ¿Tanto contacto han mantenido estos cinco años que han estado separados?

– Toko es la persona a la que quería. Le conocí el primer día cuando llegué con 21 años, y que una estrella como él me tratara de esa forma fue increíble para mí. Me cuidó mucho mis primeros años. Ganamos la liga juntos, que significó mucho para los dos. Le tengo mucho cariño. La verdad es que cada vez que podemos nos juntamos a comer. Y la elección... pasada la boda creo que es aún mejor. Lo dice mi mujer, lo dicen mis padres, lo dice todo el mundo. Nos vimos muy poco en este tiempo. Pero siempre hay mensajes. Cuando yo ficho por la Virtus creía que se iba a quedar, pero al final no pudo ser.

– ¿Por qué ha cambiado tanto de equipo en los últimos años?

– No lo sé, la verdad. Después de Estrella Roja, porque vi la oportunidad en Panathinaikos, que no fue mala, acabamos ganando la Euroliga. El trato, quizás, del entrenador conmigo no era lo que yo... Él esperaba cosas de mí que yo no podía dar, así que lo mejor era separarse. Y a Olympiacos lo mismo, esta temporada querían apostar por Saben Lee, así que dependía de mí quedarme o irme. Preferí irme, quería jugar, quería volver a sentirme útil en un equipo y tener mucha confianza.

– ¿Dusko Ivanovic fue ahora un motivo para fichar?

– Sí. Ayudó mucho su llamado. Con Dusko me siento bien. Es duro en los entrenamientos, su filosofía... Pero saca lo mejor de mí. Me siento bien físicamente, que siempre fue mi mayor problema. También ayudó mucho que la directiva muestre confianza y que Bolonia sea una ciudad tranquila, que a mi mujer y a mí nos gustaba.

– En su conflicto con Ataman salió Prigioni a defenderle como seleccionador argentino. ¿Es muy distinto a su etapa como entrenador en el Baskonia?

– Cambió muchísimo. Su manera de entrenar, el estilo es distinto al que se venía jugando en Europa.Ahora tiene muy interiorizado la forma de trabajar de la NBA y creo que la manera con la que nos hace jugar puede traer buenas consecuencias.

– ¿Le funciona el piercing de la oreja contra la migraña?

– Sí, tengo una migraña desde hace muchos años y empecé con esto en Serbia como todos, pensando que no iba a funcionar porque no está demostrado que lo haga. Supuestamente comprime un nervio que va directo al cerebro, y ahora no me duele la cabeza. Sólo si me tomo un par de vinos de más (risas).

– ¿En Vitoria le afectó?

– Sí, recuerdo un partido con el 'Estu', que no pude jugar, me fui al vestuario porque mi migraña es con aura, que te encandila la luz. Y da vómitos, así que esto me vino muy bien.