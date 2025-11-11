El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La logística de los clubes israelíes: territorio neutral para los partidos de casa y restricciones a domicilio

El cuadro de Itoudis confía en albergar duelos en Israel desde diciembre, mientras que sólo ha disputado con normalidad dos de sus cinco salidas

Iván Benito

Iván Benito

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

El Baskonia disputa hoy el primer partido de su historia en Bulgaria en un choque singular. Su rival no será un club local, sino israelí, el Hapoel Tel Aviv, al que sólo se ha medido en la Recopa en 1994. El equipo hebreo juega en este inicio de curso como local en Sofía, pero al contrario que sus archienemigos del Maccabi, que lo hacen a puerta cerrada en Belgrado, sus encuentros cuentan con público en las gradas. Un ambiente más natural pero mucho menos hostil del que se viviría a orillas del Mediterráneo.

El Arena 8888 de la capital búlgara se abre en cada uno de sus encuentros sin restricciones de aforo ni incidentes a lo largo de los cuatro partidos que han disputado allí hasta la fecha. Ante el Partizan, incluso, contaron con la presencia de algo más de 2.000 aficionados serbios. Los seguidores israelíes también pueden desplazarse a ver a su equipo, aunque el viaje no está financiado por el club. Por ello, aguardan con deseo el regreso del equipo a Tel Aviv.

La Euroliga autorizó el pasado 20 de octubre la petición de los dos participantes hebreos de volver a jugar en sus pabellones a partir del 1 de diciembre. Pese a que el director general, Paulius Motiejunas, reconoce que el plan de paz en Gaza es «frágil», mantiene la idea de que tanto el Maccabi y el Hapoel vuelvan a sus casas. «Tel Aviv es una ciudad segura. Los jugadores nos dicen que todo está en calma. Iremos a comprobar nuevamente que así lo sea», informó el lituano, que añadió que en la competición nacional israelí «se juegan partidos con pabellones llenos y todo transcurre como en la vida normal».

Entre tanto, se agolpan las modificaciones en los encuentros a domicilio. El último episodio fue en el choque del Hapoel en Dubái, considerada una de las ciudades más seguras del mundo. Por «recomendación de las autoridades», la competición trasladó el partido a Sarajevo, donde hubo protestas de los ciudadanos por albergar el partido. Semanas antes, en Valencia, el encuentro se disputó a puerta cerrada en lo que el propio Ofer Yannay consideró «una mala decisión de la policía española». Ante el Efes jugaron en Podgorica (Montenegro) y ante el Fenerbahce, también deberán buscar otra ubicación ya que Turquía no permite la entrada de ningún equipo de Israel. De cara al 21 de noviembre, la visita del Maccabi a Bolonia también levanta suspicacias. Alrededor de 60 activistas propalestinos interrumpieron el 27 de octubre la reunión del consejo para protestar por la disputa del encuentro. «Nos manifestaremos para bloquear el partido», aseguraron los manifestantes.

