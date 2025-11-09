El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Kurucs y Spagnolo intentan atrapar el rebote bajo la canasta del Hiopos Lleida. Factoría 9

Lleida 86-80 Baskonia

El Baskonia despierta tarde y a medias

Corta su racha tras una reacción incompleta en Lleida que sólo ayudó a maquillar el marcador tras estar 29 puntos abajo en el tercer cuarto

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Domingo, 9 de noviembre 2025, 14:55

Comenta

El 86-80 puede ser un marcador un tanto más honorable, pero no esconde el hecho de que el Baskonia haya tenido que recordar en ... el Barris Nord ciertas lecciones que atañen a mantener el cuerpo y el espíritu despiertos cuando llegan las tramposas matinales ACB. Los azulgranas han roto su racha de cuatro triunfos consecutivos con una derrota en la cancha del modesto Hiopos Lleida. Seis puntos de diferencia al toque de bocina final, pero demasiados minutos de ausencia de una escuadra azulgrana con la mente nublada y los músculos agarrotados a lo largo de una primera mitad desconcertante por la acumulación de tantas señales negativas en un equipo que tan bien se había aplicado durante los cuatro encuentros precedentes.

