El Baskonia despierta tarde y a medias

El 86-80 puede ser un marcador un tanto más honorable, pero no esconde el hecho de que el Baskonia haya tenido que recordar en ... el Barris Nord ciertas lecciones que atañen a mantener el cuerpo y el espíritu despiertos cuando llegan las tramposas matinales ACB. Los azulgranas han roto su racha de cuatro triunfos consecutivos con una derrota en la cancha del modesto Hiopos Lleida. Seis puntos de diferencia al toque de bocina final, pero demasiados minutos de ausencia de una escuadra azulgrana con la mente nublada y los músculos agarrotados a lo largo de una primera mitad desconcertante por la acumulación de tantas señales negativas en un equipo que tan bien se había aplicado durante los cuatro encuentros precedentes.

Un intento de remontada incompleta después de caer hasta una profunda sima de 29 puntos en contra mediado el tercer cuarto (62-33, minuto 25) sirvió para aplazar la fiesta en la cancha ilerdense. La reacción quedó en mera chapa y pintura para un Baskonia que cedió una buena oportunidad de asentar su posición en el torneo doméstico. Un tropiezo en la primera de las cuatro citas consecutivas que le esperan al conjunto vitoriano lejos del Buesa Arena.

Queda para próximas sesiones de entrenamiento una corrección necesaria que nunca terminó de aplicar el Baskonia ante el Lleida. Se trata del ataque a zona, asignatura suspendida para un visitante que naufragó a la hora de abordar un sistema de contención propuesto por Gerard Encuentra y que colapsó a los azulgranas, sin un claro movimiento de balón para abrir fisuras ni un acierto triple de mínimos que trasladara alguna duda a los catalanes.

El Lleida se parapetó en la trinchera zonal durante gran parte del encuentro para nublar la vista rival. El Baskonia sumó su escasa clarividencia a una clara falta de energía y presencia de ánimo en defensa para verse con un 28-11 al cierre del primer cuarto que no hubo manera de rectificar en minutos posteriores. El cuadro catalán jugaba como quería con sus 'torres' interiores. Un anónimo Krutwig, el oficio de Ejim y las continuaciones de Golomán anulaban por completo cualquier oposición de Sedekerskis, Diop y Diakite. Mientras, en el perímetro Agada y Batemon se adueñaban del espectáculo mientras la anotación azulgrana quedaba en manos exclusivas de Simmons y Diallo.

El Baskonia defendía poco y a destiempo, cedía rebotes y perdía balones mientras la renta en contra crecía y el descanso llegaba con un 49-28 que obligaba a una reprimenda en el paso por vestuarios. Los vitorianos eran de nuevo ese amasijo caótico de bajísima producción baloncestística. La brecha se siguió abriendo en el tercer cuarto hasta el tiempo muerto con el que Galbiati paró el encuentro (62-33, minuto 25). El técnico buscó como hombres actos en cancha de Nowell, Villar y Spagnolo al tiempo que prescindía de Simmons, Cabarrot y Diallo.

El caso es que la nueva configuración exterior y la aportación de Diakite y Sedekerskis ayudó a que asomara un Baskonia distinto. El menudo timonel azulgrana prendió la chispa, el capitán alimentó el fuego y el partido giró de rumbo. El Baskonia recuperó sus bajos porcentajes de tiro a base de ritmo en transición y mejores posiciones en el lanzamiento desde más allá de la línea de 6,75. Los triples de Nowell cimentaron un parcial de 8-27 que devolvió a los alaveses al encuentro ya entrados en el último cuarto (70-60, minuto 33). El Lleida liberó tensiones para recuperar terreno alentado por los puntos de Batemon.

El Baskonia corría espoleado por un despertador tardío y la vuelta a cancha de Cabarrot y Simmons. El marcador llegó a estrecharse hasta un 80-74 a poco más de dos minutos del cierre. Esas mismas prisas que no quiere Galbiati terminaron por frenar la rehabilitación, con un Simmons lastrado por una espiral de errores en situaciones de anotación claves antes de ser eliminado por faltas. Los dos últimos triples de Cabarrot llegaban ya tarde. El Baskonia caía de manera definitiva para volver a ser la alegría de un modesto de la ACB.