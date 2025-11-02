El líder de la ACB examina al Baskonia en el Buesa

Tras las visitas del Dubái Basketball y el Anadolu Efes, el cartel con el que el Buesa Arena cierra la semana sitúa al Baskonia contra ... un señor equipo. Se trata del La Laguna Tenerife de Txus Vidorreta, el mismo equipo que dirige un 'chaval' de 42 años de nombre Marcelinho Huertas y que ocupa la primera posición de la tabla ACB con un balance de cuatro victorias sin derrota alguna. Llega imbatido el plantel tinerfeño, no sólo con un recorrido hasta ahora impoluto en la competición doméstica. También cuenta por victorias sus tres primeros enfrentamientos en la FIBA Champions League.

Nadie tose a los de Vidorreta desde el arranque de la actual campaña. En la pasada jornada ACB, se deshicieron el Unicaja con un holgado 95-79. El Baskonia recibe a un rival que merece tomar todas las precauciones y mantener el espíritu despierto. Los precedentes obligan a no descuidarse. De los últimos cinco encuentros disputados entre baskonistas y canarios, cuatro se han decantado a favor de los segundos. La pasada temporada, Marcelinho Huertas robó las llaves del Buesa con 19 puntos, 9 asistencias y un 89-93 a favor de los amarillos.

Este Baskonia que intenta construir una base sólida de juego azotado por un calendario implacable intenta mejorar su balance ACB, ahora de 2-2, ante un rival con un estilo de juego consolidado y que juega casi de memoria. Si los azulgranas tratan de labrar una personalidad baloncestística distinguible, el Tenerife la lleva de serie. Son los 'milagros' de la continuidad, la de Txus Vidorreta en el banquillo y la de una parte importante de una plantilla cuyo núcleo duro acumula más de un lustro de vida profesional en común. Un caso insólito en un baloncesto actual marcado por la flexibilidad laboral.

Con un 2-2 Tras su mejora continental, los azulgranas buscan el balance positivo en ACB

El Baskonia busca un baloncesto rápido, de transición constante, pero sin esa prisa ni esos excesos de aceleración a los que aludió Galbiati después del triunfo ante el equipo otomano. Un nuevo paso en la mejora se presenta esta tarde para un Baskonia que muestra síntomas de progresión y con una inercia positiva tras sus dos últimos triunfos en la Euroliga. Todo sello se labra a base de golpes, pero también de victorias. En este sentido, el Tenerife es el equipo perfecto para poner a prueba la paciencia y la eficacia baskonistas.

Ni un tiro de más Los canarios muestran la mejor eficiencia ofensiva en la ACB con el menor número de posesiones

En la competición ACB, el canario es el equipo que mejor saca partido de sus opciones de ataque. Si se echa un vistazo a la estadística avanzada, los de Vidorreta son el plantel que menos posesiones de ataque gasta en el torneo doméstico (74,6). En cambio, es el contendiente ACB con mejor eficiencia ofensiva. Lo de rifar lanzamientos no entra dentro del libro de estilo del técnico bilbaíno, capaz de aplicar el tempo lento y administrar los segundos de posesión a su antojo en el ataque estático. Parte de culpa tiene el cerebro preclaro de Huertas, su largo 'matrimonio' con Vidorreta y con Shermadini. Los tres encabezan la foto fija del rival de un Baskonia que cierra la semana con otro examen de cuidado.