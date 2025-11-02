El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El líder de la ACB examina al Baskonia en el Buesa

Los de Galbiati cierran una semana hasta ahora perfecta ante el Tenerife de Huertas, imbatido este curso y con un estilo consolidado

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:51

Comenta

Tras las visitas del Dubái Basketball y el Anadolu Efes, el cartel con el que el Buesa Arena cierra la semana sitúa al Baskonia contra ... un señor equipo. Se trata del La Laguna Tenerife de Txus Vidorreta, el mismo equipo que dirige un 'chaval' de 42 años de nombre Marcelinho Huertas y que ocupa la primera posición de la tabla ACB con un balance de cuatro victorias sin derrota alguna. Llega imbatido el plantel tinerfeño, no sólo con un recorrido hasta ahora impoluto en la competición doméstica. También cuenta por victorias sus tres primeros enfrentamientos en la FIBA Champions League.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

