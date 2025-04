Laso: «Me siento muy orgulloso de que nuestro equipo haya competido toda la temporada al nivel que lo ha hecho en la Euroliga»

Pablo Laso se mostró satisfecho con el desempeño y la mentalidad de su Baskonia. «Ha sido una victoria merecida porque desde el principio hemos mostrado ... que estábamos preparados para jugar», resumió tras el encuentro. Una jornada coral que llegó tras los tres rejonazos de la semana pasada. «El equipo ha trabajado bien y no tengo dudas de que va a darlo todo. Ha mostrado esa solidaridad en defensa y concentración que para nosotros es muy importante», expuso.

Laso analizó la Euroliga del Baskonia en conjunto. Con el matiz de haberse quedado fuera del play in, su balance es positivo. «Para ser un grupo joven hemos competido a un buen nivel. Por otra parte, me cabrean momentos en los que el equipo no ha estado bien. Me siento muy orgulloso de que nuestro equipo haya competido toda la temporada al nivel que lo ha hecho», analizó. Cree que eso debe servir para afrontar con más ánimo el tramo final de la campaña. «Tengo la sensación de que los jugadores pueden sentir que este equipo es capaz de hacer un muy buen baloncesto. Tenemos un final de temporada apasionante», sentenció.

El técnico del Asvel, Pierric Poupet, se mostró resignado ante la diferencia de ambos equipos. «Los primeros cuarenta minutos han hecho la diferencia. No hemos aparecido desde el principio», resumió con ironía. «Hemos visto un muy buen Baskonia contra un muy pobre Asvel. Probablemente culpa del cuerpo técnico, que no hemos sabido transmitírselo a los jugadores para motivarles», lamentó.