Laso, pendiente de la enfermería de cara al duelo ante el Barcelona

Carlos Pérez de Arrilucea Viernes, 16 de mayo 2025, 14:41

Los contratiempos físicos se multiplican en la plantilla del Baskonia. Según ha informado Pablo Laso tras el entrenamiento matinal de este viernes, Nikos Rogkavopoulos ... no podrá medirse al Barcelona y mantiene las dudas de Ognjen Jaramaz, Chima Moneke y Kamar Baldwin. El base serbio y el ala-pívot nigeriano se han resentido de diversos problemas físicos en la última sesión de trabajo que hacen que su participación en el choque ante los blaugranas esté en el aire. Mientras, el director de juego estadounidense acaba de reincorporarse a los entrenamientos con el resto del grupo dos meses después de sufrir una fractura en la mano derecha. «Somos positivos, pero no me gustaría decir que va a jugar al cien por cien», ha apuntado el técnico azulgrana respecto a Baldwin. «Mantenemos algunas dudas, a sabiendas de que estamos en el final de temporada y que son partidos en los que nos jugamos mucho», asume Laso.

Noticia relacionada «Lo de Pablo Laso fue un malentendido. Le tengo aprecio y nunca se sabe si nuestros caminos volverán a cruzarse» Los achaques médicos irrumpen con fuerza en un momento crítico de la temporada en el que el Baskonia pelea por alcanzar los play off ACB. El Barcelona llega al Buesa después de una temporada azarosa también marcada por las lesiones, pero «con la sensación de ir hacia arriba», según analiza Laso. A su juicio, se trata de «un rival de mucha entidad» que supone «un reto» para su equipo, que «ha entrenado bien» durante la semana posterior al fiasco protagonizado en la cancha del Joventut. Visto con perspectiva, el preparador vitoriano lamenta que en Badalona su equipo «no pudiera ejecutar el plan de partido» hasta encajar una derrota con la que «perdimos una oportunidad de subir puestos en la clasificación y acercarnos mucho al play off». «Lo que quieres es que el equipo sea capaz de jugar desde el inicio con la intensidad y con la concentración necesaria, sobre todo cuando juegas contra un rival como el Barça», receta. ·En cualquier caso, Laso opta por mirar adelante, ya que «no puedo fustigarme más con el partido anterior» y es positivo al recordar que «dependemos de nosotros mismos para entrar en play off» tras lograr conservar la octava plaza tras la caída en Badalona. Restan tres partidos para el cierre de la fase regular y Pablo Laso ve al grupo de jugadores que dirige «claramente consciente de cómo estamos a estas alturas de temporada».

