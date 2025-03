Laso: «El equipo está sólido en defensa»

Sin preocupación por las protestas en Turquía

El Baskonia aterriza en Turquía en un momento especialmente delicado para el país. En los últimos días se han recrudecido las protestas contra la detención del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu. Miles de personas se han manifestado en las calles de la mayor ciudad del país y la Policía ha respondido con contundencia. Aunque Laso se muestra tranquilo y no cree que eso vaya a alterar la rutina del equipo. «Bueno, no estoy especialmente preocupado. Me lo ha preguntado mi hijo, pero yo en Turquía en los últimos años no suelo salir mucho a la calle. Con lo cual preocupado no estoy. Ahora mismo me preocupa el partido, no me preocupa la inestabilidad de Turquía, aunque sí es verdad que por las noticias sé lo que está pasando», ha explicado.