Laso: «Hemos sido capaces de competir bien los 40 minutos»

Pablo Laso se mostró contento con la victoria de su equipo sobre Leyma Coruña. Un encuentro intrascendente, en el que ninguno de los dos conjuntos ... se jugaba nada y por el que se notó la falta de «tensión defensiva». «En líneas generales hemos movido bien el balón y hemos encontrado tiros abiertos. También hay que darle mérito al trabajo defensivo de ellos que han hecho un buen partido. Me da pena que hayan descendido, creo que el trabajo de Epi (Diego Epifanio) está siendo excelso», indicó el entrenador vitoriano en referencia a al técnico del conjunto gallego.

Entre los jugadores del cuadro local en los que quiso hacer hincapié fue Trey Thompkins. Un jugador que el preparador alavés conoce muy bien de su paso por el Real Madrid. «Trey da un extra al equipo. Es siempre muy positivo para el equipo porque tiene una gran lectura de juego y mete canastas. Le he visto bien sobre la cancha y le deseo lo mejor para el futuro porque es un chico al que le tengo un gran cariño», señaló.En referencia a la ausencia de Luka Samanic, Laso la achacó a problemas físicos que tuvo durante la semana.

«Tenemos algún jugador un poco tocado y en el caso de Luka hemos preferido que descansara. Le hemos echado en falta en algunas situaciones pero esperemos que esté disponible para el partido del martes contra el Real Madrid», explicó.

Uno de sus pupilos más destacados fue Sander Raieste, al que valoró de forma positivo pese a algún que otro despiste. «Sander ofensivamente ha hecho un buen partido y defensivamente también. Creo que su partido ha sido muy completo pese a cometer seis pérdidas. Pero si es verdad que nos ha ayudado en los dos lados del campo y ha capturado cinco rebotes. Su encuentro sin esos errores hubiera sido magnífico. Era uno de los jugadores que quería que tuviera más minutos porque venía de lesión y necesitamos que vaya recuperando un poco el ritmo. Los tres han estado a un buen nivel», comentó en referencia a la reciente vuelta de Nikos Rogkavopoulos y Kamar Baldwin tras sus respectivos problemas físicos.

El encontronazo de Moneke

Uno de los momentos más destacados fue el rifirrafe que mantuvieron Chima Moneke y Beka Burjanadze en los últimos minutos del choque. Un enfrentamiento que Laso no entró a valorar en detalles. «No puedo decir nada porque sinceramente no lo he visto. A mi esto no me gusta porque al final los jugadores defienden a su equipo a muerte y no me gusta ver esto. No le doy mayor importancia, son dos jugadores a los que tengo mucho respeto. Hay que intentar estar con la cabeza fría y el corazón caliente», zanjó.

Precisamente el jugador nigeriano también le quiso quitar hierro al asunto al ser cuestionado por esta riña y pone su foco en los play off que comenzarán la próxima semana. «No ha pasado nada importante, al menos para mí a nivel personal. Es baloncesto», concluyó.