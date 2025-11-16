El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
'Lagarto' de la Cruz, que ahora reside en Mallorca, posa a las afueras del Palau en una visita reciente. E. C.

Juan Domingo 'Lagarto' de la Cruz | Exjugador del Baskonia y el Barça

«Al Baskonia y al Barcelona les falta un tipo duro que haga salir dolorido al que entre en la zona»

El argentino rememora su rocambolesca llegada a Vitoria, su inicio torcido con Herb Brown y su visión del juego. «A mí me gustan las trompadas»

Iván Benito

Iván Benito

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:13

Comenta

Juan Domingo de la Cruz (Pasteur, Argentina, 1954) llegó a Vitoria en 1990, con 36 años y seis meses y, todavía sin jugar, Herb Brown ... proclamó ante todos los jugadores que era el cáncer del equipo. El 'Lagarto', pívot internacional español en los 80, se carcajea de una de las muchas anécdotas que relata con pelos, señales y mucha gracia. En cada respuesta deja perlas desinhibidas. «No tengo que quedar bien con nadie», advierte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El sueldo medio en Euskadi supera los 2.800 euros brutos al mes, el más alto de España
  2. 2

    Fallece el periodista bilbaíno Javier Reino
  3. 3

    Zarraga y su salida del Athletic: «No me fui por motivos económicos, necesitaba un cambio»
  4. 4

    Un inesperado desplante y una vía de agua en el PNV vizcaíno por el descuento en el transporte
  5. 5 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7

    El posible cierre del acceso rodado a La Salvaje enfrenta a las instituciones implicadas
  8. 8

    Cinco contenedores quemados, bengalas y botellas contra la Ertzaintza en la marcha de GKS
  9. 9

    «Me he presentado a 20 o 30 OPE, llevo un montón de exámenes ya»
  10. 10

    El barco del empresario bilbaíno José Galíndez que navega 109 millas sin recargar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Al Baskonia y al Barcelona les falta un tipo duro que haga salir dolorido al que entre en la zona»

«Al Baskonia y al Barcelona les falta un tipo duro que haga salir dolorido al que entre en la zona»