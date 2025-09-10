Kurucs apuesta por ejercer de alero y jugar junto a Tadas

Rodions Kurucs fue este miércoles el protagonista en el turno de presentaciones de nuevos jugadores azulgranas. El letón compareció en la sala de prensa del ... Buesa puntual y con castellano más que correcto acompañado por el director deportivo, Félix Fernández, que destacó «su experiencia y su gran conocimiento de la ACB», lo que ayudará al plantel vitoriano a «crecer en la competición doméstica».

Conocido como un jugador de carácter y sangre caliente, el báltico ayudó a despejar alguna incógnita respecto a su papel sobre la cancha en su nueva andadura en el Baskonia, con el que se ha comprometido para las próximas tres temporadas. ¿Alero o ala-pívot? Kurucs se explica. «En el sistema que pone Paolo (Galbiati), creo que me va a usar más de 'tres' que de 'cuatro' y jugar junto a Tadas. Creo que es una ventaja muy grande».

La versatilidad fue una virtud que quiso ensalzar Paolo Galbiati durante su presentación y Rodions Kurucs apunta a encajar a la perfección en este esquema. Mientras, el letón remarca «el trabajo duro» que está realizando con 'fisios' y el preparador físico Oskar Bilbao para recuperarse tras la operación a la que se sometió en su pie izquierdo para resolver los problemas en la fascia plantar.

Las sensaciones del jugador apuntan a un proceso médico sin contratiempos, aunque queda aún en el aire si podrá estar listo para estrenarse con la elástica azulgrana el próximo día 30 ante el Olympiacos en el Buesa, el choque con el Baskonia inagurará la temporada en el Buesa Arena. «El doctor dice que vamos muy bien por tema de lesiones y que todo está sobre el plan previsto. No puedo decirte cuándo podré volver a la pista, pero estamos trabajando mucho y duro«.

Polémica pasada

Kurucs se siente «maduro» y con capacidad física para una exigente Euroliga que también disputará por primera vez. A sus 27 años, deja aparcada cualquier referencia al suceso extradeportivo que marcó su carrera durante su estancia en la NBA. En 2019, mientras era jugador de los Blooklyn Nets, Kurucs se declaró culpable de cargos por desorden público tras una causa abierta por agresiones tras una discursión con su entonces pareja sentimental.

Según publicó en su día el 'New York Times', no quedó probada agresión física alguna por parte del letón, que, en cualquier caso, tuvo que cumplir con un programa de violencia de 16 semanas impuesta por los tribonales de Nueva York. «No quiero hablar en público de eso. Solo quiero decir que he crecido muchísimo como persona», aseguró el nuevo alero azulgrana.