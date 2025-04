Khalifa Diop: «Confío en llegar a mi mejor nivel dentro de poco» El pívot baskonista asegura no estar preocupado por su mal momento en el tiro libre y confiar en el trabajo del equipo. «Si pensamos lo que hacen los rivales mal vamos»

Iván Benito Jueves, 24 de abril 2025, 13:25

Si hemos ganado en Murcia hace poco es que podemos competir contra el Valencia perfectamente«, asegura Khalifa Diop. El pívot senegalés muestra un vestuario baskonista confiante pese a la última derrota ante el Tenerife. »Ya ha pasado. Hay que olvidarse y aprender de los errores, de no estar concentrados los 40 minutos«, ha confesado el pívot, de rendimiento creciente en los últimos meses. »Todavía me queda para llegar a mi mejor nivel«, reconoce. Pero confía en hacerlo dentro de poco.

«Últimamente me encuentro bien, cada partido mejor y Pablo está confiando en mí. Aunque sean 15 o 10 minutos, lo que sea, doy todo lo que puedo», describe. El poste de 23 años subraya las dificultades de hacerse un hueco en la élite europea tras muchos meses de inactividad la campaña pasada. «Cuesta volver de una temporada difícil como el año pasado, pero yo confío en el trabajo diario y dentro de poco llegaré a mi mejor nivel», desea.

Aunque su entendimiento con los bases parece ir al alza, al interior africano con contratado hasta 2028 le lastra su mal porcentaje en el tiro libre (36,2% en la ACB). «Sé que es algo que puede pasar en la carrera de un jugador», considera. «No me preocupo mucho en eso porque sé que tiraré mejor seguro y trabajo todo lo que puedo en ello», expresa.

Diop recalca que el Baskonia depende de sí mismo. «Si pensamos lo que hacen los rivales mal vamos. Ahora pensamos en el Valencia», sostiene, sobre un duelo en el que considera claves «el rebote y correr hacia atrás». Con el objetivo claro ahora de lograr una plaza en el play off, el baskonista agradece no tener compromisos de Euroliga entre semana. «Física y mentalmente nos viene bien el no jugar entre semana. Llegaremos mejor de lo que solemos llegar», concluye.