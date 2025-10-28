Un novato con experiencia

La mejor manera de contrarrestar que te llamen novato o novata es aceptar que lo recomendable es hacer el menor ruido posible y centrarte en ... la acción, dando la razón a esa frase que dice que «la acción habla más alto que las palabras». Así que más allá de consideraciones que forman parte de eso que se llama el espectáculo, la única orden con sentido es la de «hagamos lo que tenemos que hacer, y hagámoslo bien».

El Dubái es ese proyecto-consecuencia de unas decisiones que exceden lo deportivo de la Euroliga. Créanme, son más que conscientes de que su presencia en esta competición resulta pelín incómoda, así que toman la decisión de armar un equipo con las garantías suficientes, primero desde la dirección del equipo, y después con una plantilla que pueda responder a esa idea de equipo de la dirección técnica y, sobre todo, a su desarrollo futuro.

Así que su entrenador, Jurica Golemac ha comenzado con unas bases simples pero al mismo tiempo sólidas en la construcción del equipo: uno, la identidad se construye desde la intensidad y la defensa agresiva tanto en el 1x1 como en la primera línea de pase; dos, la capacidad física al interior, con músculo, rapidez y movilidad; tres, el talento en la línea exterior, con dosis de experiencia y la ambición por reencontrar un espacio en la élite europea; cuatro, juego colectivo disciplinado para dejar el 1x1 para el final de cada posesión por sus jugadores más capaces siempre en situación de ventaja. A partir de ahí, evitar los errores y penalizar los del rival.

Dicho y hecho. Tras haber construido una plantilla completa respecto al año pasado, ya que en esas esferas de oriente se quiere competir desde el principio, no se han escatimado esfuerzos con una consigna clara: el respeto se gana en la pista, en la acción. Para ello lo hacen con una estructura completa que marca dicha línea de trabajo: Wright IV, Bacon, Musa (lesionado), Bertans, Petrusev y Kabengele, como base de este juego. Y visto su rendimiento, le puedo asegurar que cumplen el guion establecido.

Wright IV marca el tempo del partido, agresivo en defensa, disciplinado en ataque y veloz a campo abierto, un base que puede generar pero no es su principal cometido. Bacon es la mirada de la experiencia en esta Euroliga, junto con Musa, un jugador físico, mejorado en sus tomas de decisiones y con la ambición de llamar a la puerta de las referencias de esta competición; a Bertans lo conoce, comanda el tiro exterior, rápido, certero pero muy mejorado en su táctica individual; Petrusev es la referencia interior por capacidad y talento, pero también por hacer de la zona su espacio protagonista para ser referente, y Kabengele, un pívot de los que comienzan a ser frecuentes en la Euroliga, capacidad atlética, movilidad y acciones llenas de energía al estilo de los Lessort, Gabriel, Hayes, Holmes, Jones, LeDay, etc.

A eso le suman complementos interesantes que aportan rotaciones donde mantienen dicha identidad: Kondic, Prepelic, Abass, Anderson, Kamenjas, Sanli. Todo bajo la mirada imponente de su entrenador, que sigue al detalle esas señas de identidad donde todos tienen la oportunidad de pisar la pista siempre y cuando rindan al máximo en cada posesión. La suma es un equipo que sabe reconocer las ventajas, que lleva al rival al máximo esfuerzo hasta el límite del error, y que tiene claro cuáles son sus principales argumentos. Novato, sí, el club; su plantilla y equipo, por supuesto que no.