Equilibrio total

Creo recordar que en alguna ocasión anterior ya relatamos que las casualidades no surgen porque sí. Que es cierto que no todo en la vida ... son las relaciones causa-efecto pero a menudo nos damos cuenta de que si algo destaca es porque tiene un sentido previo anterior, y ese sentido pocas veces falla si está bien planteado, a pesar de otras circunstancias.

Tanto es así que por Múnich la realidad ha cumplido esta norma. Si bien el proyecto gana solidez conforme pasan las temporadas, en cuanto hay varios jugadores que destacan sobre el resto acaban encargando una mudanza a otros lares. La temporada pasada, la primera de su entrenador Gordon Herbert, tuvo interrogantes varios precisamente por su llegada, pero mejoró tanto el resultado del equipo que no pasó desapercibido su rendimiento. Así que han tenido que generar una nueva estructura para paliar las salidas, que por cierto están resultando más positivas de lo que podría parecer en principio.

Aunque los resultados marquen sendos dígitos de victorias/derrotas y son los que son, no todo es lo que parece. Un par de matices como un par de tiros libres fallados al final, o un pase más para un mejor tiro en la última posesión, situarían a Bayern Múnich en otra posición que llamaría nuestra atención. Pero la realidad, créame, es que esta llamada de atención es real a tenor de cómo está evolucionando su juego.

Con una línea exterior prácticamente nueva, con Jovic y Dinwiddie como dirigentes, con la ausencia obligada de Jokubaitis, y Baldwin, Jessup, Rathan-Mayes y el fijo Obst a sus lados, esta estructura está comandando un nuevo equipo que sigue poniendo el peso del talento en esta parte del campo, con una misión clara: el ritmo se domina según las combinaciones de jugadores, para que haya alternativas: más pausado con Jovic, más eléctrico con Dinwiddie, siempre con el tiro exterior de Obst y Jessup, y a partir de ahí que se generen espacios para el resto.

Un resto que lo lideran tres jugadores que cada vez mejoran más en su rol dentro del equipo: Lucic, el veterano, que pone en cancha esa IQ –la habilidad de la inteligencia, de la velocidad de pensamiento y las decisiones correctas– que el equipo necesita desde un puesto clave, el 3; Da Silva, que sigue dando pasos agigantados desde el talento en ese espacio intermedio entre la pintura y el exterior y capaz de convivir en ambos; y en Isiaha Mike, que es un perfecto escudero de los de vigilar con atención porque percute las defensas como nadie. Porque luego el interior se lo disputan, si el físico lo permite, Voigtmann que bien le conocemos, Gabriel, otro interior con una capacidad atlética aprovechada y McCormack, interior con más músculo aún.

Así que si en algún caso buscáramos en el diccionario la palabra 'versatilidad' y luego 'complementariedad', que sepa que en el Bayern se puede encontrar de diferentes modos y estructuras. Con un denominador común que se nota en cada partido: el reparto de minutos es tan equilibrado que nadie destaca sobre nadie y eso quiere decir que es el conjunto, el colectivo, el que siempre domina frente al individuo, y es precisamente lo que hace del Bayern un equipo que hace honor a esta palabra que tanto se desea en cada temporada. Nada es casualidad por tanto cuando se habla de Equipo.