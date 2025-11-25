Los bases y la identidad

Existe cierta tendencia a referirse a la identidad como algo estático, inalterable, una especie protegida de nuestra personalidad. Lo 'identitario', eso que escarba en las ... raíces más profundas y siente la necesidad de proyectarse de manera diferenciada, tiene la virtud de que tome el camino que tome, se presenta como algo muy reconocible.

Kaunas es de los lugares del basket europeo más reconocibles. Presume de tener una fuerte identidad. Lituania, cuna del baloncesto y terreno fértil en su enseñanza, Kaunas en particular, siempre ha cuidado con especial empeño sus equipos. De aquel talentazo de estrellas pasadas antes de la disgregación de la URSS, a la capacidad actual para evolucionar su forma de abordar el juego y de competir mejor.

Zalgiris tiene claro desde hace años que la mejor manera de desarrollarse tiene que venir desde sus bases y sus hombres altos. Bien es sabida su visión especial de sus aleros, tiradores pero más completos en los últimos años. Pero sus bases siempre han tenido un carácter propio, creadores y físicos, talentosos en muchos casos, que forman una especie de perfil que honra y respeta la identidad lituana. Homicius, Jasikevicius, Kalnietis, Lekavicius y últimamente Jokubaitis son una estirpe que estira la continuidad en su estilo. Los bases, en su estricto sentido del juego, directores, cerebrales, dominadores del ritmo y cada vez con mayor capacidad para generar sus propios tiros. Pilares de su juego.

Nada ha cambiado de esta manera de pensar y ejecutar pero sí sus protagonistas. Hoy Zalgiris es dominado especialmente por sus bases con su verdadero punto fuerte a día de hoy que son Francisco, Lo y Williams-Gross. El primero se está convirtiendo en una de las sensaciones de este tercio de la temporada, un base que domina todos los aspectos del juego y da seguridad, confianza y el desparpajo propio de esos bases que se saben 'dominadores'. Su importancia en el juego es primordial. Y l omejor es que su relevo es otro jugador que también está desarrollándose como alguien 'especial', Maodo Lo. Otro dominador, sin tanta verticalidad pero con esa virtud que te da el cambio de dirección y de ritmo que desarbola mucho en el 1x1. pero sin tanto tiro como el anterior. A la espera de la vuelta de Williams-Gross, Lo y Francisco son quienes lideran este nuevo juego en Zalgiris.

Masiulis, su nuevo entrenador, está construyendo un equipo que ha dado una velocidad más a la intensidad, a las transiciones y gusta más de generar ventajas cuanto antes que no esperar al pase de más en el 5x5, y ser más previsible. Un equipo vertiginoso, con sus bases, pero también con un fantástico Tubelis, otra de las sensaciones presentes del equipo báltico. Hay que estar también atentos a los intensos Sleva, Wright, Brazdeikis, Syrvidis y Butkevicius, acompañados siempre del icono Ulanovas y Birutis, un 'cinco' cada vez más presente en ambas zonas. Un equipo que desde la energía e intensidad de sus bases contagian al resto de compañeros, que hace que ahora mismo Zalgiris sea la alegre sorpresa de esta Euroliga, sin romper ni un ápice su identidad, potenciándola y abriéndola a otros aspectos esenciales a día de hoy.