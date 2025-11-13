Adaptarse a cualquier contexto

Tener capacidad de adaptación es una de esas competencias más valoradas en estos tiempos. Ante semejante rapidez de vida, incluso con este gesto muy nuestro ... de hacer arrastrar nuestro dedo índice por las pantallas para que todo suceda más rápido y pasen más cosas, adaptarse a las circunstancias que nos rodean es un signo de la modernidad. Sólo tiene un matiz: que de tanta necesidad de adaptarse pierdas hasta tu propia identidad, lo que eres y lo que dicen que eres.

Son pocas las casualidades que se dan, aunque bien es cierto que la historia juega un tanto a su favor, pero de aquel Maccabi de los triunfos y referente del basket (¿europeo?) queda más bien poco: apenas su estridente color amarillento de la camiseta y esa permisividad que parece exclusiva. La ausencia de logros significativos recientes y de jugadores de referencia que sean el eje de continuidad de dicha identidad refleja la inestabilidad de sus plantillas, con entradas y salidas por doquier.

Visto esto, uno se plantea que tienen que existir diferentes realidades para diseñar y firmar plantillas que acaben siendo no ya un equipo victorioso sino un simple equipo redondo, equilibrado, sólido. Parece que el presupuesto disponible es el principal recurso, pero también es verdad que puedes tener una plantilla excelsa y alta de precio, pero no un equipo sólido; y viceversa, una plantilla con piezas casi desconocidas que de pronto encajan de una manera extraordinaria con un rendimiento fuera de toda duda.

Entre medias, me temo, hay tantos matices como realidades: está la disputa agentes-directivas- entrenadores, donde se mezclan intereses individuales, colectivos y diría que hasta complicidades que van más allá, también está lo apetecible de un proyecto de baloncesto donde parece que puedes tener un sitio de desarrollo, de coprotagonismo y progresión; o ese donde 'por favor no quiero ni ir' por sus condiciones, y seguramente un más que interesante 'sácame de aquí como sea y encuéntrame acomodo'. Quién sabe.

El único que parece tener asentada su posición es su entrenador, Oded Kattash, quien lleva varias temporadas liderando un proyecto precisamente no en sus mejores momentos de su historia. A él le corresponde sacar un rendimiento de piezas que sabe que quizá el año que viene ni continúen, pero entiende a la perfección la realidad que les toca vivir, por especial, y por esa identidad que uno no sabe realmente bien a qué se agarra. En un estilo de juego que tiende cada vez más a lo atlético de sus jugadores, a su condición física, a acomodar las individualidades del 1x1 dentro de unas ciertas normas colectivas básicas, Kattash tiene que lidiar con inculcar ese espíritu de mínimos para que pueda evolucionar conforme marcha la temporada, sin bajar jamás la cabeza, esto sí algo muy identitario.

Siempre tiene un par de piezas que destacan sobre el resto, acompañadas de escuderos locales que se mantienen como guardianes de su esencia. A partir de ahí, otros desconocidos que buscan labrarse un camino en el refugio de un exilio no deseado pero con la apertura hacia nuevas posibilidades de desarrollo futuro. Ahora mismo Walker IV, Hoard y Brissett, junto a Sorkin y Blatt, mantienen el eje central, con los llegados Clark, Dowtin, Lundberg y Leaf que sobre todo dan cobertura al resto del equipo, buscando llegar a compartir algo que les haga sentirse cómodos con una idea colectiva, que les permita brillar. No les importa nada el mañana, de ahí sus altibajos, solo piensan en el aquí y ahora, y en esa terna es donde pueden encontrar su capacidad de competir.