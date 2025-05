Josean Querejeta: «Seguiremos, como mínimo, diez años más en la mejor competición de Europa»

La decisión de ampliar a veinte equipos el número de participantes en la Euroliga es una medida plenamente respaldada por el presidente del Baskonia, ... Josean Querejeta. En su opinión, que el abanico se abra a clubes sin trayectoria larga en la élite continental o de nuevo cuño como el proyecto de Dubái responde a la necesidad abrirse a «proyectos emergentes y nuevos mercados». En esta sociedad selecta que ahora es la Euroliga permanece el Baskonia como uno de los trece clubes propietarios, un cuarto de siglo de estancia ininterrumpida entre los elegidos y un porvenir a medio plazo sin pérdida del estatus actual. «Debemos felicitarnos como club. Seguiremos, como mínimo, otros 10 años más en la mejor competición de Europa y tenemos que estar orgullosos de que, en todas las decisiones importantes, Baskonia siempre ha estado presente», ha asegurado Querejeta a través de una nota pública emitida por la entidad azulgrana.

El primer mandatario baskonista alude al acuerdo que todavía no ha hecho público la Euroliga por el cual los clubes propietarios se aseguran la tenencia de la licencia A durante la próxima década, lo que concede una plaza fija en la primera competición continental durante las temporadas comprendidas entre 2026 y 2036. Querejeta se felicita por la «capacidad que ha tenido Baskonia para poder estar en los momentos y las decisiones más importantes que ha tenido la EuroLeague en los últimos 25 años». El club vitoriano es socio preferente en un torneo que «ha ganado valor no solo deportivo, sino también económico» hasta convertirse en una competición que «es más fuerte que nunca», según valora Querejeta.

La Euroliga cierra filas y busca vías de financiación en un panorama de inestabilidad e inquietud desde que la NBA anunció su alianza con la FIBA para promover una competición propia en suelo europeo. A este respecto, Querejeta muestra su confianza en que las filas no se rompan. Se muestra seguro «de la unidad que hay entre los equipos y que vamos a seguir creciendo». «Aquellos que quieran montar otro tipo de competiciones están en su derecho, pero si seguimos dando los pasos que estamos dando, no tenemos que tener miedo a nada ni a nadie», asegura.

El manifiesto público ratifica la postura del Baskonia respecto a las últimas decisiones tomadas por una Euroliga que ahora mira a Oriente en busca de un nuevo mercado que cimente su estatus económico. El convencimiento personal de que se trata del camino correcto llega después de un largo proceso de maduración desde que comenzaron a trascender las noticias de que el nuevo proyecto de Dubái pretendía un asiento preferente en la máxima competición continental. De entrada, era una opción que el presidente azulgrana observaba con suspicacias. «Necesitaríamos equipos en París o Londres y llegar a países que puedan generar recursos. Yo creo en eso, no en decir que vamos a ser muchos equipos en la Euroliga sin pensar en qué mercados aterrizamos. Esto de Dubái, por ejemplo. No tenemos más que pájaros y flores. No hay propuesta concreta de ninguna clase», aseguraba Querejeta en una entrevista concedida a este periódico a finales de 2022. Desde entonces, el proyecto llegado desde el emirato ha consolidado su solvencia gestora y su músculo económico hasta convencer a los clubes propietarios de la competición, entre los cuales se encuentra el Baskonia.