El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Joksimovic busca un pase ante Nzosa, del San Pablo. Factoría 9
Baskonia

Joksimovic, destellos de la estrella azulgrana que viene

El exterior esloveno, que en noviembre cumplirá 17 años, se estrenó con nota con el primer equipo y se erige como joya de futuro

Jon Aroca

Jon Aroca

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:43

El segundo amistoso de la pretemporada del Baskonia, el primero con luz y taquígrafos tras la prueba fantasma contra el Gipuzkoa Basket, dejó destellos del ... equipo que quiere Galbiati, primero bocados a lo que pueden aportar los nuevos fichajes y también la irrupción desde fuera del radar de una joya azulgrana a la que pocos ponían cara, pero que dejó una unánime sensación positiva. Stefan Joksimovic (Eslovenia, 16 de noviembre de 2008) mostró la confianza de un veterano a pesar de ser el más joven de los baskonistas que saltaron al parqué. Quién dijo miedo para una de las grandes joyas de una cantera ansiosa por desempolvar una gran perla tras años de sequía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  2. 2

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  3. 3 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  4. 4 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  5. 5

    Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica
  6. 6 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  7. 7

    Génova aparta a Raquel González al frente del PP de Bizkaia e impone una gestora con Amaya Fernández
  8. 8

    Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos
  9. 9

    Más de 1.300 mayores de 65 años han sufrido robos en Bilbao entre enero y julio
  10. 10 Jorge Lorenzo denuncia haber sido estafado con más de 200.000 euros con una noria que posee en Italia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Joksimovic, destellos de la estrella azulgrana que viene

Joksimovic, destellos de la estrella azulgrana que viene