Joksimovic, destellos de la estrella azulgrana que viene

El segundo amistoso de la pretemporada del Baskonia, el primero con luz y taquígrafos tras la prueba fantasma contra el Gipuzkoa Basket, dejó destellos del ... equipo que quiere Galbiati, primero bocados a lo que pueden aportar los nuevos fichajes y también la irrupción desde fuera del radar de una joya azulgrana a la que pocos ponían cara, pero que dejó una unánime sensación positiva. Stefan Joksimovic (Eslovenia, 16 de noviembre de 2008) mostró la confianza de un veterano a pesar de ser el más joven de los baskonistas que saltaron al parqué. Quién dijo miedo para una de las grandes joyas de una cantera ansiosa por desempolvar una gran perla tras años de sequía.

El suyo fue un encuentro más que aseado. Que jugara 26 minutos y nueve segundos, solo por detrás de Trent Forrest, ilustra la confianza que depositó en él un Galbiati al que aún le faltan Howard, Spagnolo, Luwawu-Cabarrot o Sedekerskis, los cuatro llamados a engrosar en mayor o menor medida la cuerda exterior. Pero el italiano le dio galones y Joksimovic respondió con una notable hoja de servicios: 13 puntos -con dos de cuatro en el lanzamiento triple-, cinco rebotes y dos asistencias. Sin miedo a tirar desde fuera, uno de sus fuertes, ni a fajarse con físicos mucho más desarrollados que el suyo.

Los ojos de la NBA

Aunque esa juventud también es la que invita a la prudencia. Aún tiene 16 años y su proceso de cocción obliga a seleccionar con sumo mimo cada paso a dar. Los planes de la entidad pasan por que siga reforzando al filial azulgrana, que competirá de nuevo en Tercera FEB -la anteriormente conocida como EBA-, donde ya militó Joksimovic la temporada pasada.

Con 2,01 metros de altura, buen tiro y capacidad también para dirigir el juego, el Baskonia tiene en el esloveno un jugador de extremo potencial que ya ha llamado la atención en Estados Unidos. En verano estuvo en el prestigioso Top-100 Camp y hace unas semanas disputó el Eurobasket sub-18, en el que promedió más de 13 puntos por partido pese a medirse a rivales mayores que él.

Joksimovic buscará mantenerse entre los elegidos por Galbiati en los próximos amistosos a pesar de la próxima llegada de los jugadores que han terminado su concurso en el Eurobasket. El Baskonia hará doblete el viernes y el sábado en el marco del Torneo EncestaRías de Pontevedra. El primer choque le enfrentará al Valencia Basket (18.45 horas) y en el segundo, un día después, se medirá al Breogán o el Real Madrid.