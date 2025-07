48 horas para convertir a Howard en estrella del Baskonia

Iván Benito Lunes, 21 de julio 2025, 00:20 Comenta Compartir

Al ahora máximo dirigente de la Euroliga no le gustó el fichaje de Markus Howard (Chandler, 1999) por el Baskonia. Lo quería para él. El Zalgiris del que Paulius Motiejunas fue presidente hasta junio de 2023 emitió el verano anterior una carta a la agencia de representación Octagon quejándose por no haberles comunicado que el astro estadounidense estaba en el mercado. La firma respondió que sí fue ofrecido a buena parte de los clubes de la élite continental, pero que ninguno actuó con la celeridad y la decisión de Alfredo Salazar. El histórico secretario técnico azulgrana propició en apenas 48 horas la incorporación que convirtió el Buesa en parque de atracciones.

Las puertas de la NBA se cerraron para Markus Howard en el verano de 2022. Los Denver Nuggets apenas contaban con el escolta de escasos 178 centímetros, que terminó contrato y no recibió ofertas de ninguna franquicia. A partir de ese instante, su representante norteamericano, Josh Beauregard, le mentalizó de que su futuro pasaba por Europa, continente que meses antes había empezado a descubrir su hermano Jordan, tres años mayor, en Estrasburgo. Sin embargo, sus miras iban a ser mucho mayores.

Markus Howard no se hizo de oro en Estados Unidos. Gana más dinero ahora en el Baskonia. En la NBA militó dos temporadas con un 'two way-contract', un contrato con el que alternaba el filial y el equipo de Nikola Jokic por algo menos de 500.000 dólares al año. Al sueldo base hay que sumar el nada desdeñable extra de los derechos de imagen, que puede llegar a multiplicar los salarios. Como suele ocurrir con cada baloncestista que emigra de la Liga Norteamericana, sus agentes iniciaron contactos con los equipos más poderosos del Viejo Continente, entre ellos el Milán. Ninguno le quiso.

Tras dos renovaciones

«Unos decían que no lo tenían controlado y lo tenían que mirar bien porque en la NBA no jugaba. A otros ni les sonaba. Otros decían lo típico, que era muy pequeño y no se iba a adaptar a la Euroliga, que hay mucho contacto…», rememoran fuentes conocedoras de la operación. Hasta que una mañana de principios de julio, David Carro, gerente de Octagon en Europa, marcó el teléfono de Alfredo Salazar. «¿En serio que Howard puede venir?», fue la primera reacción del legendario cazatalentos vitoriano. El agente le contó que otros clubes no veían claro su fichaje. «Va a ser un bombazo», vaticinó.

Salazar le conocía bien. Tras dejar de viajar de forma asidua a Sudamérica, un caladero ya saturado, y gracias al imparable avance de la tecnología, el entonces secretario técnico azulgrana fijó su radar en la liga universitaria de Estados Unidos. Ahí surgen múltiples jugadores imposibles de fichar al terminar su ciclo formativo pero a tener en cuenta años después. Howard causó sensación en Marquette, un pequeño campus de Milwaukee donde se acostumbró al frío del que no se queja en Vitoria. En el informe elaborado por Salazar, prendado de este tipo de talentos ofensivos, aparecía un porcentaje de acierto en triples por encima del 40%, la hazaña de superar como máximo anotador de la universidad (2.761puntos) a Dwyane Wade o Jimmy Butler o sus cuatro triples por partido el último año. Jamás pensaba que solo dos años después tendría a tiro su fichaje.

El secretario técnico convenció al club de que era un jugador por el que apostar y ambas partes se pusieron manos a la obra para sellar la operación. Los representantes le comunicaron a Howard que había un equipo dispuesto a darle lo que buscaba y que solía catapultar a los jóvenes debutantes en la Euroliga. Mientras, el Baskonia preparaba una propuesta de contrato, el astro estadounidense le envió un Whatsapp a un excompañero en los Nuggets y amigo, buen conocedor de la ACB y del Buesa: Facundo Campazzo. Ambos jugadores, estereotipados por su altura en Estados Unidos, mantuvieron una «larga conversación» en la que las referencias del argentino animaron aún más al anotador implacable.

Apenas hizo falta negociar nada, solo salvar la diferencia horaria. A la mañana siguiente, el club emitió la oferta. Un contrato de dos temporadas, con un salario de algo más de 600.000 euros en la primera campaña y 100.000 más en la segunda. El jugador estaba tan agradecido por la oportunidad que aceptó un primer contrato sin cláusula de salida para la Euroliga, sólo para la NBA. Los abogados revisaron los documentos y llegaron las firmas a los dos días de que Salazar conociera su disponibilidad. El anuncio oficial llegó poco más tarde, el 17 de julio de 2022, con Campazzo al acecho para celebrarlo en Twitter. «¡Markitooooooos!», escribió junto a un emoticono de fuego incandescente.

Ovacionado en Gran Canaria

Howard deslumbró desde el primer momento. Hizo 33 y 30 puntos en su segundo y tercer partido en la Euroliga, y salió ovacionado de Gran Canaria tras encestar nueve triples. El Zalgiris se lamentaba por no tenerle en sus filas, Ibon Navarro lo definía como el jugador «que más talento ofensivo tiene de la ACB y Europa» y Salazar celebraba haberse saltado una de los motivos por los que comenzó a viajar para captar jugadores. «En Vitoria sales a la calle y ves que somos pequeñitos», ha afirmado en muchas ocasiones.

Panathinaikos, Olympiacos y Mónaco ya se interesaron por sus servicios tras su primer año, pero el Baskonia tenía bien amarrada su continuidad. Le renovó una primera vez hasta 2026 con un salario suculento, fue el máximo anotador de la Euroliga en la 2023-2024 (19,5 puntos de media) y luego llegó la multimillonaria extensión de contrato hasta 2028 que convirtió a Howard en uno de los jugadores mejores pagados de la historia del club de Zurbano. Unas cantidades, al borde de los 2 millones de euros de salario y de cláusula, y un tercer año por debajo de las expectativas sirven el debate sobre su idoneidad para un club con limitaciones económicas. El que fuera su primer entrenador en el Baskonia, Joan Peñarroya, el primer representante azulgrana en hablar con él, fue tajante el año pasado en una de sus visitas con el Barcelona. «Nunca dudéis de Markus».

