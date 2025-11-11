El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sorteo del 11 del 11 de la ONCE 2025: comprobar resultados del martes 11 de noviembre
Baskonia

Hapoel Tel Aviv 114-89 Baskonia

Con la textura de la plastilina

Un Baskonia blando de solemnidad se entrega al dominio de un Hapoel Tel Aviv muy superior en acierto y pegada muscular

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:58

Comenta

El Baskonia es un viajero que sufre de morriña pocos días después de haber hecho las maletas. Le pasó el domingo pasado en Lleida y ... de nuevo se hizo notar ese sentimiento de desamparo por sentirse bajo techo ajeno este martes en Sofía, la capital búlgara en la que se exilia el Hapoel Tel Aviv, nuevo rico de la Euroliga. Los azulgranas se estrellaron ante una de esas estructuras clásicas, esculpidas a golpe de talonario y con serias opciones de ser un poder alternativo muy a tener en cuenta en la máxima competición continental. Desarmados ante un muro de talento y exuberancia muscular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tienda de Bilbao que rompe una tradición y anuncia rebajas por primera vez desde 1924
  2. 2

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  3. 3

    Roba la entrada del Athletic a un turista con esclerosis con la técnica del mataleón
  4. 4 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  5. 5

    Juzgan a un ertzaina y un empresario de Bilbao por un alijo de 862 kilos de coca
  6. 6 Localizado sin vida el joven desaparecido en Getxo
  7. 7 Andy explota y muestra la otra cara de Lucas: peleas e impagos desde hace 20 años
  8. 8

    Pluribus, la serie de moda en Estados Unidos, se rodó en el aeropuerto de Bilbao
  9. 9

    Un okupa en un garaje atemoriza a los vecinos de Arangoiti
  10. 10 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Con la textura de la plastilina

Con la textura de la plastilina