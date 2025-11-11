Con la textura de la plastilina

El Baskonia es un viajero que sufre de morriña pocos días después de haber hecho las maletas. Le pasó el domingo pasado en Lleida y ... de nuevo se hizo notar ese sentimiento de desamparo por sentirse bajo techo ajeno este martes en Sofía, la capital búlgara en la que se exilia el Hapoel Tel Aviv, nuevo rico de la Euroliga. Los azulgranas se estrellaron ante una de esas estructuras clásicas, esculpidas a golpe de talonario y con serias opciones de ser un poder alternativo muy a tener en cuenta en la máxima competición continental. Desarmados ante un muro de talento y exuberancia muscular.

Poco importa que el equipo de Itoudis dispute sus encuentros como local en una cancha desapacible con gradas poco pobladas. No parece echar de menos el hogar hebreo. Todo lo contrario que el Baskonia, que sufre para endurecer su personalidad y su baloncesto cuando se aleja del Buesa Arena. Aquella racha de cuatro victorias al calor del coliseo de Zurbano quedan archivadas mientras afloran nuevos problemas para Paolo Galbiati.

Hapoel IBI Tel Aviv Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER Motley 14:53 8 12 3/6 2/2 1 2 3 1 -/1 Jones 20:08 15 19 4/4 2/2 1/1 1 2 1/1 Blakeney 21:40 15 8 4/6 1/4 4/4 1 1/2 Bryant 30:03 24 38 7/10 1/2 7/7 7 2 4 2 1/1 Palatin 5:00 3 3 0/1 1/1 1 1 1 2 Timor 2:59 3 3 1/1 1 1 Ennis 6:06 10 13 3/3 1/2 1 1 1/1 Malcolm 19:12 11 11 4/7 1/2 1 1 1 1 1/- Odiase 20:54 2 2 0/1 2/2 4 2 -/1 Micic 14:52 11 11 1/3 2/4 3/3 3 2 -/1 Wainright 29:21 2 4 1/1 0/2 3 3 4 1/- Oturu 14:52 10 10 4/5 2/2 2 3 1 3 -/2 Equipo 3 0 3 0 0 0/0 Total 200 114 137 28/44 12/21 22/23 21 12 20 19 6/10 Baskonia Vitoria-Gasteiz Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER Howard 23:10 8 4 1/2 2/8 1 4 2 1/1 Diakite 22:49 13 15 6/7 1/1 1 1 2 4 Simmons 21:16 10 11 5/5 0/1 0/1 3 1 1/2 Nowell 8:29 0 -3 0/1 0/2 2 1 1/1 Rafa, Villar 3:11 2 2 1/1 1 1 Diallo 19:24 11 14 4/7 3/5 2 1 3 2/1 Kurucs 19:46 9 8 3/3 1/1 1 1 4 -/1 Sedekerskis 20:14 4 5 2/2 0/1 3 2 2 -/1 Luwawu-cabarrot 24:39 19 19 4/5 2/4 5/5 3 2 1/3 Spagnolo 17:19 11 18 3/5 0/1 5/6 3 4 1 Khalifa 17:11 2 -1 1/2 1 1 -/2 Frisch 2:32 0 -1 1 Equipo 5 2 3 0 0 0/0 Total 200 89 96 30/40 5/18 14/18 13 6 22 23 6/12

Entraba dentro de lo posible ceder ante uno de los equipos punteros de la Euroliga, pero la imagen de inconsistencia y falta de solidez mostrada por el plantel vitoriano deja una sombra de inquietud. Todo viajero continental debe conjugar cierto nivel de rugosidad defensiva con un nivel de acierto que evite salidas de pista estrepitosas. Ni lo uno ni lo otro llegó a mostrar el Baskonia, que encajó un marcador en contra con registros por encima del centenar de puntos encajados. Vuelven los dígitos de los primeros compases de temporada, cuando los vitorianos no encontraban la manera de contener el caudal ofensivo rival ni de dominar el ritmo de partido.

Ni el retorno de Markus Howard permitió levantar una pobre cosecha en ataque, con un Baskonia en exceso estático a media cancha, que volvió a malvivir gracias a la iniciativa individual de Luwawu-Cabarrot y la energía de Diallo en los momentos más inspirados del tercer cuarto. Demasiado poco frente a un rival que cuenta con la batuta magistral de Micic y que tiró de brío muscular para ganar de calle no solo el pulso reboteador sino cualquier lance que requiriera marcar cierto nivel de superioridad física. Ni siquiera el base serbio se vio obligado a impartir cátedra ante las concesiones azulgranas. Ya se encargaron compañeros de la cuerda exterior como Elijah Bryant, el gran verdugo de los vitorianos, Chis Jones o Antonio Blakeney. Le bastó al Hapoel deplegar su dinamita exterior mientras torres como Motley y Oturu marcaban territorio en la pintura. De los 'cincos' azulgranas, pocas noticias. Ninguna de momento de quien debe sustituir a Samanic, pocas de Diakite y ninguna de Diop.

El Baskonia resistió un primer asalto en el que el Hapoel no terminó de animarse a pisar a fondo. El capítulo inicial, resuelto con un 26-22, dejó pistas sobre la estrategia de un anfitrión más despierto en el rebote y que comenzó a hacer sangre a la hora de cargar las tintas en emparejamientos con claro desequilibrio de talla. Bryant y Jones impusieron su superioridad en altura y corpulencia casi siempre que se cruzaron cun Nowell y Howard. La defensa azulgrana se agrietó por una cuestión de talla, pero también por una falta generalizada de atención y responsabilidad.

El Baskonia encajó golpes sin reforzar su guardia hasta llegar al descanso con un 58-48 y su textura se ablandó aún más en la primera mitad de un tercer cuarto de creciente dominio hebreo hasta alcanzar una renta de 71-58. Levantó un tanto en ánimo el Baskonia gracias a un parcial de 0-8 (71-66, minuto 25) e Itoudis paró el encuentro. Bryant lideró la reacción local con un parcial aplastante de 27-10 (98-76, minuto 34). Galbiati optaba por reservar a algunos de sus jugadores para el duelo de mañana ante el Maccabi mientras el técnico del Hapoel.