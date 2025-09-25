Hamidou Diallo, algo más que 'Superman': «Quiero ser uno de los mejores defensores de Europa»

Hamidou Diallo (Queens, Nueva York, 1998) fue el primero en percatarse del impacto que causó en su primer día en el Buesa Arena. La sonrisa ... con la que mantenía la mirada a la grada mientras era ovacionado tras intentar un mate de concurso era la de un jugador orgulloso de su juego. Dotado de unas cualidades físicas excepcionales, el alero pretende ser un martillo cada vez que penetra hacia el aro. El poderío de Thor para alguien que ya sabe lo que es vestirse de superhéroe. De ponerse en la piel de Superman, aunque sin capa.

Sus brincos en la temporada de rookie en la NBA (2018-2019) le llevaron al concurso de mates del fin de semana de las estrellas. La valentía que le caracteriza sobre la cancha la tuvo también para pedirle a Shaquille O'Neal que se colocara debajo del aro. Iba a saltarle por encima, y a quedar colgado del antebrazo en homenaje a Vince Carter. No contento con eso, culminó su performance abriéndose la camiseta. Debajo tenía otra. La de Superman.«Me sentí así, de verdad», aseguró el ganador de aquel concurso de mates.

Diallo ha demostrado en apenas cuatro amistosos de azulgrana que no ha perdido facultades. Aunque ello le suponga poner a prueba su fortaleza físico. «Habrá muchos más intentos, más gente que reciba mates.Lo conseguiremos», bromeaba anteayer por la noche tras el encuentro ante el Trieste con dos llamativas bolsas de hielo en sus rodillas. Una medida para recuperar mejor tras disputar 27 minutos de duelo, más que ningún otro azulgrana, y dejar su primera exhibición como baskonista. 22 puntos, 9 rebotes y 27 créditos de valoración que amplían las prometedoras sensaciones que había dejado en los otros encuentros preparatorios.

Hasta la fecha, el estadounidense con ascendencia, pasaporte y arraigo guineano promedia 13,2 tantos y una intensidad por encima de lo habitual a estas alturas de campaña. «Quiero aportar en todo a este equipo», expone. Su papel como superhéroe en el concurso de mates dejaron en segundo plano su rendimiento en sus seis temporadas en la NBA, con una alta participación en las cinco primeras. Entre 2020 y 2022, promedió más de 11 puntos de media en la Liga Norteamericana. Tiene físico, energía y ganas para ser algo más que 'Superman'.

«Quiero ser uno de los mejores defensores de Europa», manifiesta, consciente de que es uno de los debes del equipo de Galbiati en este mes de septiembre. Los más de 90 puntos de media encajados hacen torcer el gesto del alero.«Sin duda tenemos mucho que mejorar. Nos estamos tratando de conocer aún y creo que son pequeños detalles que pulir». Para ello, el técnico italiano ya les ha mostrado en sesiones de vídeo las correcciones que demanda. «Así estamos intentando estar preparados para cuando empiece lo bueno ante el Olympiacos».

Los deberes también se los autoimpone. Más allá de sus problemas en el lanzamiento (8 tiros libres fallados en 22 intentos), en los primeros partidos acumula 3,5 pérdidas de balón (6 ante el Valencia Basket) y también ha estado condicionado por las faltas personales, tanto en defensa como en ataque. En tres encuentros ha sido eliminado y anteayer se quedó al borde. Su ímpetu choca con la obligada adaptación a un nuevo estilo. No es el mismo que en la NBA, o en China, su última experiencia antes de conocer la Euroliga.Tampoco el arbitraje. «Va a llevar tiempo aprender cosas tácticas y demás», asume, para poder enorgullecerse de su competitividad a ambos lados de la pista.

El combustible de una dura infancia mueve su poderosa masa muscular. Vivió junto a sus padres, emigrantes de Guinea, y sus cinco hermanos en un apartamento de una habitación. «Sé lo que se siente al ver a mi familia pasar apuros. Lo viví. Eso se queda grabado en tu memoria», aseguró en Sporting News en 2021. «Crecí en un barrio marginal. De donde yo vengo, puedes jugar al baloncesto o terminar haciendo cualquier cosa por las calles».

Apostó por el deporte. La mejor decisión. También considera buena idea llegar a Vitoria con 27 años. «Estoy feliz de estar aquí. Me gusta el pabellón, la afición y la ciudad», declara con ganas de empezar los partidos oficiales. Con ganas de dejar huella e impactar en Europa. Con mates, defensa y todo un catálogo por desplegar.