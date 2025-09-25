El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Diallo, colgado del aro tras un mate en el encuentro ante el Trieste. Igor Martín

Baskonia

Hamidou Diallo, algo más que 'Superman': «Quiero ser uno de los mejores defensores de Europa»

El alero estadounidense, que se disfrazó del superhéroe para ganar el concurso de mates de la NBA, destaca en la pretemporada del Baskonia pese a sus problemas de faltas y tiro

Iván Benito

Iván Benito

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:12

Hamidou Diallo (Queens, Nueva York, 1998) fue el primero en percatarse del impacto que causó en su primer día en el Buesa Arena. La sonrisa ... con la que mantenía la mirada a la grada mientras era ovacionado tras intentar un mate de concurso era la de un jugador orgulloso de su juego. Dotado de unas cualidades físicas excepcionales, el alero pretende ser un martillo cada vez que penetra hacia el aro. El poderío de Thor para alguien que ya sabe lo que es vestirse de superhéroe. De ponerse en la piel de Superman, aunque sin capa.

