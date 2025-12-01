El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Igor Martín

Hamidou Diallo recibe una suculenta oferta de China para abandonar el Baskonia

Un equipo de la liga asiática tienta al alero estadounidense y el club azulgrana decidirá en las próximas horas si acepta un traspaso que le permitiría reforzar la plantilla

Iván Benito

Iván Benito

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:53

Hamidou Diallo y el Baskonia tienen que decidir en las próximas horas hacia dónde encaminar su futuro. Según ha podido saber EL CORREO, el alero ... azulgrana ha recibido una suculenta oferta para regresar a la liga china, que empezará el día 12 de diciembre y fue su lugar de acogida el curso pasado tras seis temporadas en la NBA. Además, el club que persigue su fichaje también se ha puesto en contacto con la entidad azulgrana y le ha trasladado una propuesta de traspaso cuya cuantía aún no ha trascendido, pero que le daría margen para hacer más retoques en la plantilla, que arrastra la falta de un pívot desde la salida de Samanic.

