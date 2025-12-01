Hamidou Diallo recibe una suculenta oferta de China para abandonar el Baskonia

Hamidou Diallo y el Baskonia tienen que decidir en las próximas horas hacia dónde encaminar su futuro. Según ha podido saber EL CORREO, el alero ... azulgrana ha recibido una suculenta oferta para regresar a la liga china, que empezará el día 12 de diciembre y fue su lugar de acogida el curso pasado tras seis temporadas en la NBA. Además, el club que persigue su fichaje también se ha puesto en contacto con la entidad azulgrana y le ha trasladado una propuesta de traspaso cuya cuantía aún no ha trascendido, pero que le daría margen para hacer más retoques en la plantilla, que arrastra la falta de un pívot desde la salida de Samanic.

De momento, ninguna las dos partes ha rechazado la propuesta y tanto el jugador como el club se prestan a analizar una situación que ambos podrían considerar beneficiosa. El 'tres' estadounidense con pasaporte guineano vería su salario casi duplicado si regresa al país asiático, con un calendario mucho más benevolente. Y el Baskonia, que siempre ha entendido la venta de jugadores como una oportunidad financiera para crecer, vería de esta forma mitigada algunas de sus complicaciones a la hora de moverse por un mercado de fichajes cada vez más cara y escaso para presupuestos limitados como el suyo.

La marcha del Diallo privaría a Paolo Galbiati de uno de sus jugadores más utilizados, pero otorgará al club un ingreso que apunta a ser cuantioso. En la veintena de encuentros oficiales que ha disputado, el alero se ha destapado en Europa como un jugador imparable en carrera, con un físico privilegiado y el rango de tiro como su mayor deficiencia. Promedia casi 20 minutos en la ACB, con 12 puntos de media y una buena aportación reboteadora (5,4). En Euroliga, su rotación alcanza los 22 minutos de media, con unos números similares.

Con Sedekerskis asentado a la posición de ala-pívot, el campeón del concurso de mates de la NBA en 2019 comparte puesto con Cabarrot, el líder del equipo en el inicio de curso. Frisch, pese a que es mucho más lento, podría disponer de minutos como 'tres', aunque terminaría de desguarnecer el juego interior. La salida de Luka Samanic hace más de un mes dejó justo de efectivos la nómina de pívots, que ofrecía dudas desde el arranque del curso por la falta de un perfil intimidatorio. De darse el traspaso, es probable que el club incorporara al fin ese anhelado hombre alto.

Diallo jugó la temporada pasada en el Shanxi Zhongyu. Disputó en 47 partidos y promedió 22,1 puntos, 7,3 rebotes y 3,1 asistencias. Antes de unirse al club chino, en el que diversas fuentes apuntaban a un sueldo de millón y medio de dólares, Diallo dedicó todo su empeño en la NBA. Fue elegido por los Oklahoma City Thunder en el Draft de 2018 en la posición 45.ª y permaneció en el equipo hasta 2021. Después, jugó dos temporadas con los Detroit Pistons, seguidas de una corta etapa con los Washington Wizards con los que terminó su aventura en la Liga Norteamericana.