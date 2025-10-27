El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El grupo Indar Baskonia no acudirá al partido ante el Dubái: «Los principios están por encima del dinero»

La peña invita a «no asistir» al Buesa Arena para «rechazar el intento de lavar la imagen de un país que vulnera de manera sistemática los derechos humanos»

Iván Benito

Iván Benito

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:22

Comenta

La animación del Buesa Arena se resentirá en el partido de este martes ante el Dubái. La primera visita a Vitoria del conjunto de los Emiratos Árabes Unidos no ha despertado la simpatía entre el grupo Indar Baskonia. La peña de uno de los fondos del recinto de Zurbano no acudirá a animar al equipo de Galbiati como «acto de coherencia y compromiso ético». «No iremos con el fin de dejar claro que rechazamos cualquier intento de lavar la imagen de un país en el que se vulneran de manera sistemática los derechos humanos».

El grupo no quiere que se normalice su presencia en «una situación que atenta contra los valores que siempre hemos defendido» y hace un llamamiento a todo el baskonismo a «no asistir al partido» para «dejar claro que los principios de la afición están por encima del dinero».

Indar denuncia que la incorporación del club emiratí está dejando «de lado la pasión y la importancia de los aficionados»; con muchos años de «atropellos» a causa de una «ambición económica que no tiene límites». «Hace tiempo que el baloncesto dejó de ser del pueblo para convertirse en una gigante empresa privada que sólo busca enriquecerse a costa de la emisión del máximo número de partidos», lamentan.

La peña, que acumula años de reivindicaciones contra la Euroliga por su postura con el Maccabi ante el conflicto entre Israel y Palestina, emite el comunicado días después de que el club anunciara la oferta de entradas al 50% para presenciar el encuentro.

