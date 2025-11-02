La gran familia del Baskonia se presenta en el Buesa Arena La estructura del club, con más de 500 jugadores y jugadoras de todas las edades, llena la pista durante el descanso ante el Tenerife

Iván Benito Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:20

«Aquí está el futuro», proclama el speaker del Baskonia, Joxe Felipe Auzmendi, cuando entran y salen los más de 500 jugadores que conforman las categorías inferiores del conjunto azulgrana. Desde benjamines hasta el filial, pasando por la escuela y el proyecto social del club, cada vez más integrador en fondo y forma, todos ellos han sido los protagonistas del descanso entre el Baskonia y el Tenerife.

Los canteranos han ocupado todo el largo de la cancha del Buesa Arena y parte del ancho para posar de cara a la tradicional foto de familia. Una inmensa prole formada por los 60 jugadores y otras tantas jugadores que forman parte de la escuela de baloncesto. A ellos se suman los más de 200, de todas las edades, que compiten cada fin de semana con mejor o menor fortuna, pero con el propósito de que abanderen el carácter y los valores intrínsecos del Baskonia.

A ellos se suman los 180 integrantes del proyecto social del club, la joya de la corona. Baskonia4Life, que busca también fomentar los hábitos de vida saludable junto al conjunto Mixed Ability, integrado por jugadores con y sin discapacidad, que persigue el objetivo de competir en categorías federadas, crece cada año y es modelo a seguir de otras entidades de España. Además, las escuadras vitorianas cuentan con más de 70 entrenadores pque dirigen y marcan el paso del futuro azulgrana.