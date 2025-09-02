Galbiati: «Quiero un Baskonia diferente, somos un equipo muy interesante»

Jon Aroca Martes, 2 de septiembre 2025, 10:49 Comenta Compartir

Paolo Galbiati ha presentado este martes las líneas maestras de su proyecto en el Baskonia. Con un discurso enérgico, muy gesticulante y alternando el español y el inglés, el técnico italiano se ha mostrado con «humildad y mucho deseo». En un «día grande, un sueño», el nuevo entrenador azulgrana ha planteado las líneas maestras del proyecto que ya adiestra sobre el parqué. Tiene claro que busca un equipo con alma. «Somos un equipo muy interesante, muy versátil. Tenemos jugadores que pueden jugar en muchas posiciones. Un equipo atlético con la mente, la sangre y las piernas frescas. Con 72 partidos necesitamos eso. Queríamos que los jugadores entendieran la importancia de jugar en el Baskonia. Queremos que sea un equipo diferente», ha resumido.

La oportunidad le llega en un momento «inesperado». No contaba con estar en las quinielas, aunque una llamada de su agente le despertó el interés. «Mi agente me dijo en abril que si me veía en algún sitio era como entrenador del Baskonia. He cambiado de agente, quería salir de Italia, y tal vez era su estrategia para convencerme. Creo que la locura de mi agente y la visión de este club han llevado a este punto. He estado estudiando mucho para intentar de entender lo que podía hacer si recibía la llamada. La recibí y ahora estoy aquí», ha explicado. Ahora, sin «promesas», quiere «salir a pista cada día y dar la mejor versión de nosotros». Un desempeño del «500%».

En el análisis de su plantilla, se ha mostrado satisfecho con las primeras impresiones que le genera. «He visto a los jugadores mejor de lo que esperaba. He valorado cómo los que estaban aquí, como Howard, han tratado de explicar cómo es jugar en el Baskonia. La química entre ellos es buena, disfrutan lo que estamos haciendo», ha expuesto. Le faltan aún algunas piezas, como los que están concentrados con sus selecciones, y también el lesionado Kurucs. «Lleva tiempo y veremos día a día. Se ha operado hace ocho días y veremos cómo evoluciona», ha valorado sobre el letón.

Aunque cree que el club deberá seguir moviéndose en un mercado «duro» para completar su bloque. «Félix (Fernández) está trabajando en el base», ha desvelado. Galbiati tiene claro que busca una plantilla amplia con un reparto de roles que impida el desgaste excesivo en un año de especial exigencia física. «Quiero un equipo con 14 jugadores más los de la cantera, que son muy interesantes. En mi mente nadie va a jugar todos los partidos, deben descansar. Queremos crear una competencia entre los jugadores. También es importante enseñarles que jugando menos minutos de manera más eficiente es mejor que al revés. No quiero que muchos jugadores jueguen mucho más de veinte minutos por partido», ha destacado. Es decir, que necesita dos incorporaciones. Aunque el director deportivo ha matizado que primero buscan un base «sumamente necesario» y que luego se verá cómo avanza el mercado.

En lo personal, ve que su personalidad puede encajar con la de la afición. «Es una nueva temporada con muchos cambios, pero noto esa ilusión cuando he conocido a los aficionados. Estuve en Fiestas y no me conocía nadie, solo un niño con su padre. Nadie me dijo nada. Pero vi cómo actuaba nuestra gente y eso me dio una sensación de que la gente se quiere y se respeta. Es lo que queremos poner en la pista», ha expuesto.

Aunque asegura que ha aprendido a canalizar esa energía que muestra ante los micrófonos. «He crecido mucho. Antes mi forma de actuar hacia los árbitros no era eficiente. Pero tengo mucha pasión por todo y quiero impulsar a los jugadores a que sean su mejor versión cada día. Creo que soy mejor, hablo menos con los árbitros. El año pasado solo me pitaron una técnica. Aunque creo que debería tener algún filtro más, me lo dicen mi novia y mis amigos», ha sentenciado.