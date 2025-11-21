El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Igor Martín

Galbiati protesta por el horario matinal del derbi del domingo: «Es increíble que juguemos en 36 horas»

El técnico italiano considera que la diferencia del Baskonia en casa y fuera está en el trabajo. «Cada vez que entrenamos jugamos bien», reflexiona

Iván Benito

Iván Benito

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:03

Comenta

Paolo Galbiati volvió a celebrar «una buena noche» para sus jugadores, para el público y para sí mismo. Sobre todo porque no lo vio claro ... en el primer cuarto. «Ha sido muy duro, tanto en defensa como en ataque», analizó. Los tres primeros minutos los calificó de «pesadilla». El técnico no encontró la explicación del porqué un inicio tan «deficitario», pero reparó en que su equipo encontró la solidez a tiempo. «Hemos vuelto a ser más serios y hemos vuelto a nuestro camino».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres familias pierden su casa en Erandio desahuciados por una hipoteca «abusiva»
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 El temporal deja en Bizkaia intensas granizadas, nieve en Urkiola y temperaturas bajo cero
  4. 4

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  5. 5 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»
  6. 6 Miguel Tellado se enzarza con Silvia Intxaurrondo a cuenta del fiscal general: «Es gravísimo lo que está ocurriendo en TVE»
  7. 7 Muere una persona tras ser arrollada por un tren en Gernika
  8. 8 «Me duele mucho que seis jugadores navarros hayan disputado la Youth League con el Athletic»
  9. 9 El gesto del Athletic con sus socios para el partido del Camp Nou
  10. 10

    El policía de Santurtzi que obtuvo la segunda mejor nota en el examen filtrado suspendió la prueba práctica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Galbiati protesta por el horario matinal del derbi del domingo: «Es increíble que juguemos en 36 horas»

Galbiati protesta por el horario matinal del derbi del domingo: «Es increíble que juguemos en 36 horas»