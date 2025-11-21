Galbiati protesta por el horario matinal del derbi del domingo: «Es increíble que juguemos en 36 horas»

Paolo Galbiati volvió a celebrar «una buena noche» para sus jugadores, para el público y para sí mismo. Sobre todo porque no lo vio claro ... en el primer cuarto. «Ha sido muy duro, tanto en defensa como en ataque», analizó. Los tres primeros minutos los calificó de «pesadilla». El técnico no encontró la explicación del porqué un inicio tan «deficitario», pero reparó en que su equipo encontró la solidez a tiempo. «Hemos vuelto a ser más serios y hemos vuelto a nuestro camino».

Lo que más agradó al italiano fue que sus jugadores empezaron a hacer lo que estaba preparado en el plan de partido. «Se han concentrado en las características del rival y hemos tenido tres buenos periodos», respondió con satisfacción. El Baskonia volvió a dejar patente la irregularidad del equipo en casa y lejos del Buesa Arena. «Con nuestra afición jugamos con atención, concentración y energía. Necesitamos lo mismo fuera», subrayó el entrenador sobre las principales diferencias en el juego.

La reflexión de Galbiati es más sencilla que cualquier análisis sesudo que se quiera hacer. «Cada vez que entrenamos, jugamos buenos partidos. Parezco un disco rallado. Que tenemos jugadores sin experiencia y necesitamos trabajar. Esa es la única llave que tengo», consideró antes de alabar el buen partido de Nowell y Simmons, sobre el que interrumpió una pregunta al escuchar que su contrato acaba en unas semanas. «Prefiero hablar del partido y no del futuro».

Simmons, que abandonó el partido con un golpe en la mano, parece que podrá disputar el derbi ante el Billbao Basket, el domingo a las 12:30 horas. «Es increíble que juguemos en 36 horas. Vengo de Italia y allí la Virtus juega el lunes cuando juega el viernes», protestó. El conjunto azulgrana jugará luego el martes en Kaunas antes de un parón liguero por las ventanas FIBA. «Solo se irá Jokisimovic», confirmó el técnico. «El resto, a recuperar y a trabajar».

Por su parte, TJ Parker, que reemplaza a un enfermo Gordon Herbert, le costaba entender el derrumbe de sus jugadores. «Hemos empezado bien, como queríamos, pero los últimos tres cuartos son para olvidar», resumió. El francés consideró que el «paso adelante en defensa» del conjunto azulgrana decantó el encuentro.