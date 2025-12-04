Galbiati normaliza la salida de Diallo: «Así es la historia del Baskonia»

Iván Benito Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:28 | Actualizado 11:40h. Comenta Compartir

Durante la exposición sobre lo que supone la marcha de Hamidou Diallo para el equipo, Paolo Galbiati ha realizado un gesto clarividente. Su puño derecho impactaba sobre la palma de la mano izquierda. La mueca internacional de recibir un buen dinero. «El club recibió un ingreso importante, el jugador esta en otra situación...», ha explicado. El técnico azulgrana ha optado por nromalizar la salida del que era su segundo máximo anotador de su plantilla. «Ha jugado bien y le ha tirado el interés. Así es la historia del Baskonia. Perder jugadores con mercado», resume.

Sin el alero estadounidense con pasaporte guineano el conjunto azulgrana pierde músculo. «Atleticismo», define el italiano, que parece satisfecho con la llegada de Gytis Radzevicius, su reemplazo, al que ha recibido este jueves y hará debutar ante el Milán. «Gracias al club por traer un alero rápido para competir», agradece en primer lugar antes de analizar al 'tres' lituano de 30 años. «Es un jugador con tiro, habilidad de penetrar y buen defensor. Características buenas para nosotros».

A su juicio, el equipo vitoriano gana ahora «tiro y experiencia en el baloncesto europeo», dos de las carencias que más ha resaltado en sus comparecencias en público. Galbiati también desea la llegada de otro pívot, especialmente desde la marcha de Luka Samanic hace ya más de un mes. Sin embargo, el entrenador no espera un movimiento igual de rápido que con Diallo. «El pívot no existe, no existe. Lo busca toda Europa y no existen. No es solo una cosa de Baskonia. Es Efes, Partizan... todos buscan y no hay», ha expresado en una comparecencia en la que ha confirmado que Tadas Sedekerskis y Trent Forrest serán bajas tanto para medirse el viernes al Milán como el domingo al Valencia.