Galbiati: «Los resultados no cambian mi espíritu y mi energía» El técnico, «preocupado» con la falta de acierto en el lanzamiento, lamenta que «algunos jugadores han renegado del tiro»

Iván Benito Viernes, 17 de octubre 2025, 23:45 | Actualizado 23:51h. Comenta Compartir

Saludó a los árbitros, se apretó el nudo de la corbata y trató de escuchar lo que le decían unos aficionados a la entrada del túnel de vestuarios. Paolo Galbiati necesitaba consuelo, aseguró minutos más tarde ante la prensa. «Los resultados no me afectan. Ayer vi cuatro partidos del Partizan para prepararme». Luego matizó. «Bueno, sí me afectan, pero no lo suficiente para cambiar mi espíritu y mi energía», expresó con la mirada al frente.

El italiano se siente con fuerzas para capear el decepcionante inicio de curso con el Baskonia. «Cuando fichaba sabía que teníamos un equipo muy joven y que la Euroliga no espera a nadie, pero creo en mis jugadores», aseguró un técnico preocupado por las lesiones de sus jugadores y por los malos porcentajes en el tiro. Preguntado por si le gustaría contar con algún refuerzo, contestó con su única respuesta escueta de la noche. «Trabajo con los jugadores que tengo», zanjó.

Su prioridad tras las cinco derrotas iniciales en la Euroliga es que la plantilla mantenga la confianza. «Me preocupa que no entren los tiros. Es mi responsabilidad que tengan el mejor lanzamiento posible. Estoy contento con Frisch. Pero algunos jugadores hoy han renegado del tiro y con eso no estoy satisfecho», aseguró. Tampoco con las desconexiones que sufre el equipo desde el primer partido. «Se nos ha vuelto a escapar en tres minutos, como en París y como ante el Olympiacos».

Para hablar de la mejoría en el juego necesita volver a ver el partido, aunque alaba la forma de competir y la remontada azulgrana. «Le hemos empatado al equipo de mi entrenador favorito», trataba de animarse en sala de prensa, ya sin corbata. Pero en los minutos finales, los fallos en el tiro y «dos decisiones malas» volvieron a condenar al equipo. «El cansancio no ha sido un factor. Nos falta experiencia y creatividad en el juego». Además de tiempo para entrenar y tres jugadores claves en la rotación. Pero eso es ya irremediable.

Zeljko Obradovic, por su parte, destacó las tres bajas «importantísimas» del Baskonia a la hora de hablar de la victoria serbia. El técnico más laureado de la historia de la Euroliga subrayó la «inteligencia» de su equipo en los últimos minutos tras la desconexión del tercer cuarto. «Nos pusimos nerviosos con la ventaja del tercer cuarto, no sé por qué».