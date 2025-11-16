Galbiati se lame las heridas pese a la derrota: «Estoy contento porque hemos competido» «La juventud nos ha lastrado», describe sobre el apagón del tercer cuarto el técnico, que solo le reprocha a sus jugadores las protestas a los árbitros

Iván Benito Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:25

Con el mismo semblante lacónico que en derrotas anteriores, Paolo Galbiati cambió el discurso. El técnico felicitó a sus jugadores por el esfuerzo. «Por llevar nueve días lejos de casa, viajar por Lleida, Bulgaria, Belgrado y Barcelona y forzar al Barça a usar todo su talento. Para un equipo joven esto es…». No completó la frase. El italiano, que en los encuentros anteriores reprobó la defensa y la concentración del equipo, solo tuvo un reproche para sus jugadores en el Palau. «No podemos quejarnos tanto a los árbitros porque no tenemos la capacidad de protestar y seguir concentrados».

Las últimas tres comparecencias del entrenador del Baskonia solo coinciden en el resultado y en su constante alusión a la inexperiencia del equipo. «La juventud nos ha fallado», fue la explicación que ofreció a la desconexión fatal del conjunto vitoriano durante el tercer cuarto. «Brizuela ha metido tres triples por nuestros errores. Por ser jóvenes, ellos tienen más experiencia. Él es un grandísimo jugador y aquí es el 11 o 12 de la rotación», justificó.

La escuadra azulgrana logró reaccionar y llegar a colocarse con 75-73. «Ahí hemos jugado con prisa en ataque y ese ha sido nuestro error», se ciñó en su análisis, más centrado en el potencial del Barça que en el pobre rendimiento del Baskonia, especialmente fuera de casa, con solo una victoria en diez encuentros. «No es agradable perder. Nos han castigado los errores pero también han metido canastas difíciles, muchos triples. Estoy contento porque hemos competido. El equipo ha competido, ha sido muy ajustado. Así es baloncesto», declaró.

A nivel individual, apreció un paso al frente de Howard. «Markus está de vuelta». También le gustó el partido de Diakite y de Kurucs. «Tiene once rebotes. Es un león». Por último, anticipó que Forrest «no está cerca de volver pero no tardará» con la idea de trabajar para volver a darle la vuelta a una situación adversa. «Tenemos una semana en casa para empujar», concluyó.